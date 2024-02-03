Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü kararı

Turgay Tütüncü
Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü kararı
Süper Lig'de Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklandı.

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, 24. hafta maçında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Erdoğan, Kałuziński, Bytyqi, Veysel

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Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko

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GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, dün karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 yendi ve 63 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Bu bakımda Fenerbahçe'nin çıkacağı maç, liderlik yolunda büyük önem arz ediyor.

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