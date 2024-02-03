Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü kararı

Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, 24. hafta maçında Antalyaspor ile karşılaşacak.
Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Helton, Bahadır, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Erdoğan, Kałuziński, Bytyqi, Veysel
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar, Ferdi, Krunic, İsmail, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko
GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, dün karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 yendi ve 63 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Bu bakımda Fenerbahçe'nin çıkacağı maç, liderlik yolunda büyük önem arz ediyor.
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