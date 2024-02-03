Galatasaray'ın yeni forveti ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam ettirdi. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk nezaretinde gerçekleştirdiği antrenmanda, ısınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmaları, bire bir mücadeleler ve çift kale maç yaptı.

Galatasaray’ın yeni transferi Brezilyalı forvet Carlos Vinicius da ilk kez takım arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. Fulham’dan kiralanan 26 yaşındaki oyuncu, Bandırmaspor maçında forma giyebilmek için hazır olmaya çalışıyor.

Galatasaray, Bandırmaspor ile oynayacağı maçın son provasını 5 Şubat Pazartesi günü yapacak. Sarı-kırmızılılar, 6 Şubat Salı günü saat 20.45’te RAMS Park’ta Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek.