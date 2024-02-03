Hazard'ın ağzından çıkanı kulağı duymadı: Ronaldo'dan iyiyim

Kaynak: Haber Merkezi
Hazard'ın ağzından çıkanı kulağı duymadı: Ronaldo'dan iyiyim
Eski futbolcu Eden Hazard, Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

32 yaşında futbolu bırakan Belçikalı eski futbolcu Eden Hazard, Fransız basını L'Equipe'e flaş açıklamalar yaptı.

''DİYET BİR SAÇMALIK''
Aldığı emeklilik kararı ile ilgili konuşan Hazard, "Ben bir hedonistim, arkadaşlarımla yemek yemeyi ve içki içmeyi severim. Diyet bir saçmalık, işe yaramaz. Eğer 40 yaşına kadar oynamak istiyorsan tamam ama ben böyle olmayacağımı biliyordum. Biraz şampanya, her zaman buzdolabımda olur." ifadelerini kullandı.

''RONALDO BENDEN İYİ DEĞİL''
Cristiano Ronaldo'nun kendisinden iyi olmadığını açıklayan Belçikalı isim, "Benden daha iyi olan tek futbolcu Lionel Messi. Cristiano benden daha büyük bir futbolcu olabilir ama saf futbol anlamında benden iyi değil. Belki Neymar daha iyidir." dedi.

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FUTBOL KARİYERİ

Eden Hazard, futbol kariyerinde Lille, Chelsea ve Real Madrid formalarını giydi. Ancak son yıllarda üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlandı ve bu sezon için bir takımla anlaşamadı.

Belçika Milli Takımı’nda kaptanlık görevini üstlenen Hazard, 126 maçta 33 gol attı ve kendi neslinin en teknik orta saha oyuncularından biri olarak kabul edildi.

2015 yılında İngiltere’de yılın futbolcusu seçilen Eden Hazard, Real Madrid formasıyla 2021-22 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Profesyonel kulüp kariyerinde 623 maçta 167 gol ve 157 asistlik bir performans sergileyen Hazard, futbol dünyasında unutulmaz anılara imza attı.

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