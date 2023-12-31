38 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan yeni rekor. Bunu da yaptı!

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Saboviç
38 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan yeni rekor. Bunu da yaptı!
Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Portekiz futbolunun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, rekorlara doymuyor.
Dünyaca ünlü yıldız; 38 yaşında olmasına rağmen Suudi Arabistan'da Al Nassr formasıyla harikalar yaratıyor.
Cristiano Ronaldo; 18'inci hafta maçında Al Ittihad kalesine iki gol birden atarak rekor kırmıştı.
Senenin son maçında Al Nassr, deplasmanda Al Taawon'u 4-1 yendi. Cristiano Ronaldo uzatmalarda sahne alıp skoru belirledi. Portekizli dünya yıldızı böylece 2023 yılı içerisindeki 54. golüne imza atarak rekorunu geliştirdi.
Cristiano Ronaldo'yu; Bayern Münih'in Büyük Britanyalı oyuncusu Harry Kane ile Paris Saint Germain'in Fransız golcüsü Kylian Mbappe 52'şer gol ile takip etti.

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