38 yaşındaki Cristiano Ronaldo'dan yeni rekor. Bunu da yaptı!

Portekiz futbolunun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, rekorlara doymuyor.

Dünyaca ünlü yıldız; 38 yaşında olmasına rağmen Suudi Arabistan'da Al Nassr formasıyla harikalar yaratıyor.

Cristiano Ronaldo; 18'inci hafta maçında Al Ittihad kalesine iki gol birden atarak rekor kırmıştı.

Senenin son maçında Al Nassr, deplasmanda Al Taawon'u 4-1 yendi. Cristiano Ronaldo uzatmalarda sahne alıp skoru belirledi. Portekizli dünya yıldızı böylece 2023 yılı içerisindeki 54. golüne imza atarak rekorunu geliştirdi.

Cristiano Ronaldo'yu; Bayern Münih'in Büyük Britanyalı oyuncusu Harry Kane ile Paris Saint Germain'in Fransız golcüsü Kylian Mbappe 52'şer gol ile takip etti.