LeBron James sinirden çılgına döndü. Hakeme tekrar tekrar pozisyonu izletti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Aytunç Akın
LeBron James sinirden çılgına döndü. Hakeme tekrar tekrar pozisyonu izletti
NBA efsanelerinden, LA Lakers'ın yıldızı LeBron James, Minnesota Timberwolves maçında hakemin verdiği karara tepki gösterdi.

Amerikal Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) dün gece Los Angeles Lakers ile Minnesota Timberwolves karşlaştı. Büyük heyecana sahne olan maçı Minnesota 108-106 kazandı. Son saniyelerde yaşanan bir pozisyon mücadeleye damga vurdu.
Bitime 2.3 saniye kala NBA efsanelerinden LA Lakers'ın yıldız oyuncusu Le Bron James üç sayı çizgisinden üçlüğü gönderdi ve isabet sağladı. Ancak hakemler LeBron'un ayağının çizgide olduğu gerekçesiyle bu basketi 2 sayı verdi. Pozisyonu incelense de karar değişmedi.
Bu karar sonrası çıldıran LeBron James, defalarca ekrandan hakeme pozisyonu gösterdi, ancak başarılı olamadı.
Yıldız basketbolcu maç sonunda, "Bu açıkça üçlüktü. Ayağım çizginin arkasında. Yani ayağımın önü ile üçlük çizgisi arasındaki boşluğu görebiliyorsunuz. Beyaz bir zemini, yerdeki tahtayı net bir şekilde görebiliyorsunuz, önüyle arasında bir boşluk var" diye isyan etti.

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