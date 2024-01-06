Ronaldo'nun yeni aldığı malikanenin fiyatı dudak uçuklattı

Arabistan'da Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, lüks evlere yaptığı yatırımlarla da biliniyor.

Ronaldo, son olarak Dubai’de ‘Milyarderler Adası’ diye bilinen Jumeirah Bay Island’da 40 milyon Euro değerinde bir malikane aldı. Ronaldo, bu malikaneyle çok zengin komşular edindi.

RONALDO'NUN MALİKANESİNDE YOK YOK!

Bloomberg’in haberine göre Ronaldo’nun yeni malikanesi altı yatak odası, özel plaj, altı arabalık otopark, spa, şehir manzaralı bir havuz ve çalışanlar için ayrı bir bölüm içeriyor.

'Milyarderler Adası’nda toplam 10 malikane var ve Suudi, İsrailli, Hintli ve Rus zenginler burada yaşıyor. Ronaldo’nun, Riyad’a iki saatlik uçak mesafesindeki yeni malikanesinde sevgilisi Georgina Rodriguez ve beş çocuğuyla birlikte yaşayacağı bekleniyor.