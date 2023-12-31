Recep Çınar olimpik branşların 2023 röntgenini çekti, 2024'te yapılması gerekenleri tek tek anlattı

Klasik soru…

Sporda 2023 yılı nasıl geçti?

Bana sorarsanız hiç de iyi geçmedi…

2023’ün son ayında, yani Aralık’ta her şey alt üstü oldu…

Üstelik ‘marka değeri artsın’ diye gözünün içine baktığımız futbol yere çakıldı!

Hakem döven ve takımı sahadan çeken başkanlar, alt liglerde boks ringine dönen sahalar ve bir yığın sporun ruhuna aykırı işler, açıkçası canımızı çok acıttı!

Özellikle de son “Süper Kupa” olayı…

Akıl alacak gibi değil…

Adımız çıkmış dokuza, inmez sekize hesabı…

Zaten sabıkalıydık, bu olaylardan sonra müebbetlik olduk!

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TÜRKİYE 2023’TE 7 BİN 418 MADALYA KAZANDI

Futbolu bir kenara bırakıp, diğer branşlara, yani olimpik branşlara bir göz atmakta yarar var…

Türk sporunda bir yıl, daha doğrusu 2023 böyle geçti...

Milli sporcularımız 2023 yılında tam tamına 7 bin 418 adet madalya kazandı…

69 spor federasyonumuzdan sadece 53 spor federasyonumuz ülkemize madalya kazandırırken, 16 federasyonun sporcuları madalya ya da kürsü sevinci yaşamadı…

Madalya kazanamayan 16 spor federasyonu bir yıl içerisinde hangi bütçeyle hangi faaliyetleri yapmış ve neden madalya kazanamamıştır ya da bu tabloda niye isimleri yoktur bu durumun acilen irdelenmesi gerekir…

Bakanlık, Olimpik olmayan branşlar da dahil olmak üzere, bütün federasyonlara hatırı sayılır bir bütçe ayırıyor…

Bazı federasyonlar borçlanırken, bazı federasyonlar ise kendilerine verilen bütçenin yarısından fazlasını kasalarında tutuyor, ya da REPO yapıyor…

Sporcuları da kendi imkanları ile bazıları ineklerini, bazıları da annelerinin mihri olan bileziklerini satarak müsabakalara gidiyor ve derece yapıyor!

Bağlı bulunduğu federasyon da, dereceye giren sporculara, daha iyi beslensinler, daha iyi güçlensinler, vurdukları yerden ses getirsinler diye, 5 bin ile 10 bin TL arasında destekte bulunuyor!

Neyse…

Bu arada ne oldu biliyor musunuz?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm federasyonlara yazı göndererek, harcırahların tam yatırılmasını ve sporcuların şampiyonalara kendi imkanlarıyla gitmelerini yasakladı…

Hiçbir sporcu, herhangi bir şampiyonaya gitmek için evlerindeki keçiyi, koyunu, ineği, öküzü, anasının kolundaki bileziği satmayacak artık…

Anlayacağınız Bakanlık bunu yasakladı…

Bakanlığın aldığı en “radikal” ve en “tarihi” karar, aileleri ve sporcuları inanılmaz çok mutlu etti…

Çünkü, bazı sporcular ve antrenörler duygularını benimle paylaştılar…

Tüm federasyonlara gönderilen Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal imzalı bu yazı son derece sevindirici bir yazı…

Dahası, bazı federasyonların başına “balyoz” gibi inen bu kararı alanları ve işleme koyanları alkışlamakta boynumuzun borcu.

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LİYAKATSIZLARLA YOLLAR AYRILMALI

Bir başka konu ise Türk sporcuların 2023 yılında kazandığı madalyaların % 95'i turnuva ve olimpik olmayan branşlardan elde edildi…

Dünya sporuna baktığımızda; esas performans kriterinin büyükler kategorisinde yer alan olimpik branşların, Avrupa, Afrika ve Asya şampiyonaları ile dünya şampiyonaları ve olimpiyat oyunlarında elde edilen madalyalar olarak karşımıza çıkıyor…

Türk sporunda da esas performans kriteri bu olması gerekirken, sıradan organizasyonlarda kazanılan madalyalarla gürültü çıkarıyor ve kendimizi başarılı göstermeye çalışıyoruz!

Türk sporunun geneline baktığımızda, başta spor teşkilatının merkez ve taşra yapısı olmak üzere, spor federasyonları ile spor kulüpleri bir çok liyakatsiz yöneticinin elinde can çekişiyor…

Başka bir deyişle de, kulüpler ve federasyonlar, bu liyakatsız ve vasıfsız insanları büyütüyor ya da ünlerine “ün” unlarına “un” katıyor!

Eğriye eğri, doğru doğru, Türk sporunda şeffaflık, sürdürülebilirlik ve denetim mekanizması ya yok, ya da ağır aksak çalışıyor…

Dolayısıyla da, sporun gelişmesi ve geleceği, ne yazık ki, ehil insanların elinde değil, sporu sıçrama tahtası gibi görenlerin elinde ziyan oluyor.

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SEVİNCİMİZİ ÇOK ABARTIYORUZ

Bazı ülkelerde bu işler nasıl yürütülüyor, bilemiyorum, ama bizim gibi, ne sevinçlerini ne de üzüntülerini abartmıyorlar…

Olimpiyatların en başarılı ülkeleri Amerika, Çin, Fransa, İngiltere veya Almanya gibi ülkeler, örneğin olimpiyatlarda kürsünün en üstüne çıksalar bile, sevinçlerinden delirmezler!

Bu ülkelerin insanları da şampiyonlarını, bizim gibi davullarla zurnalarla karşılamazlar…

Hoş, şimdi bizde de karşılamıyorlar artık…

Dünya 5 dünya, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp’in, yanılmıyorsan ya dünya ya da olimpiyatlardan dönüşünde havaalanında 2 veya 3 kişi tarafından karşılandığını izlemiştim televizyondan…

Konuyu dağıtmadan şunun altını çizmekte yarar var; 2023 yılında elde edilen 7 bin 418 madalyayı çok abartmamak gerekir…

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’nin kazandığı madalya sayısı 13 ve bunun 4’ü ilk kez olimpiyatlara katılan Karateden geldi…

Karatenin Paris Olimpiyatlarında yer almaması ülkemiz adına bir kayıp…

Madalya anlamında yani…

Onun da altını çizmekte yarar var.

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2024 BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAK MI?

Sporumuz adına 2024 yılı nasıl geçecek?

Türk sporu en çetin sınavını 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında verecek…

Madalya anlamında Tokyo’nun üzerine mi çıkacağız, altında mı kalacağız, bekleyip göreceğiz…

Bugün itibarıyla “uçacağız kaçacağız” dememiz mümkün değil…

Ancak saha verilerine baktığımızda, gerçek olan Paris, Tokyo’dan daha zor geçecek gibi…

Neden mi?

Olimpiyatlara katılacak branşların 1-2’si hariç, diğerlerinden ne ses var ne de seda…

Güreş, Tekvando ve Halterin dışında kalan diğer federasyonların gürültü çıkardıklarını, başka bir deyişle, işe sıkı sıkıya sarıldıklarını sanmıyorum…

Bir de Voleybol…

Haklarını yemeyelim…

Türkiye’nin bir altını kızlardan gelebilir…

Yani Voleybolculardan…

Rengi ne olur, bilemem, ama bir madalya garanti.

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BAKAN OSMAN AŞKIN BAK RADİKAL KARARLAR ALMALI

Ülkenin sporundan bahsederken, sporun başındaki insandan, yani Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan bahsetmemek olmaz…

İkinci kez göreve gelen Osman Aşkın Bak, bu göreve geleli 8 ay gibi bir zaman oldu ve Bakan herhangi bir değişikliğe gitmedi…

Anlaşılan işleyişten memnun ki, ne merkezde ne de taşra da, özellikle de, ismi gündemden düşmeyen “şaibeli” bazı federasyonlarda yaptırım uygulamadı…

Örneğin Boks Federasyonu’nda!

Boks Federasyonu’ndaki sıkıntılar günlerdir, aylardır, yıllardır gazetelerin ve televizyonların manşetlerinden düşmüyor, ama ne hikmetse kimse de bunun hesabını sormuyor!

Sürekli “teftiş” geçiren bir federasyon ile sürekli ifadeye çağrılan bir başkan var, ama hesap soran bir tane merci yok…

Olacak şey değil…

Umut ederim ki, sporumuz ve teşkilatımız ve sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak, 2024 yılında çok daha başarılı olurlar…

Sporu yönetenler, bu ülkenin sportif anlamda hak ettiği yere gelmesine engel olan, federasyonunu veya kurumunu değil, kendilerini büyüten, dolayısıyla da, ününe “ün”, ununa “un” katanlarla yollarını ayırarak, “radikal” kararlara imza atarlar…

Evet…

Türkiye'de gerçek spora ve başarıya kim yol verecek, ya da kimler yoldan çekilecek...

Bekleyelim görelim...

Nokta.

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Çocukların öksüz, yetim, evsiz ve barksız kalmadığı, sağlık, mutluluk ve barış dolu bir yılı hep birlikte geçirmemiz dileğiyle.