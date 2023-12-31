Galatasaray'da Renato Sanchez bombası: Aslan'a önerildi

Roma, sezon başında PSG'den Renato Sanchez'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Portekizli futbolcunun ocak ayında İtalyan ekibinden ayrılacağı öne sürüldü.

MOURINHO BEĞENMEDİ

Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Sanches'in performansını beğenmedi ve ligde sadece 5 maçta forma şansı verdi.

Ayrıca Roma'nın, 11 milyon euro'luj satın alma opsiyonunu da kullanmayı düşünmediği ifade edildi.

KADRO PLANLAMASINDA YER ALMIYOR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Portekizli orta saha, ocak ayında PSG'ye geri dönecek, ancak PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin de kadro planlamasında bulunmuyor.

GALATASARAY BOMBASI!

Bir diğer taraftan Schira, PSG'den tekrar gönderilmesi beklenen 26 yaşındaki Sanches'in Galatasaray'a önerildiğini iddia etti.

Bonservisi PSG'nin elinde olan ve Fransız ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Sanches, bu sezon Roma formasıyla 5'i Serie A, 4'ü Avrupa Ligi olmak üzere toplam 9 maçta oynadı ve 1 gol atarken, asist üretemedi.