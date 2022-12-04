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Kayseri'de çakmak gazı patladı: 4 yaralı

Kayseri'de henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çakmak gazının patlaması sonucu 4 kişi yaralandı. 

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 12:22
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Kayseri'de çakmak gazının patlaması sonucu 4 genç yaralandı

Kayseri'de çakmak gazı patladı: 4 yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre çakmak gazının patlaması sonucu 4 genç yaralandı.

İddiaya göre, İnecik Mahallesi Sazyolu Caddesi üzerinde çakmak gazının patlaması sonucu 4 genç yaralandı. 

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralı gençler, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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