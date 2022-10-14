Bartın'daki maden ocağı patlamasının sebebi ne

Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından olayın nedenine ilişkin tahminler yürütülürken İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) bir açıklama yapıldı. AFAD'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada patlamanın nedeni trafo olarak gösterildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Bartın Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir. AFAD, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Jandarma, Türkiye Taşkömürü ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Ankara ve Sakarya’dan birer mobil koordinasyon tırı yönlendirilmiştir. Kütahya, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir İl AFAD müdürleri ile Sakarya, Kütahya ve Eskişehir’den AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Kütahya ve Zonguldak’tan tahlisiye ekipleri yönlendirilmiştir. Kızılay’dan 2 ikram aracı ve 3 personel aracı bölgeye sevk edilmiştir. Bölgede iletişim kesintisi olmamakla birlikte, tedbir amacıyla 1 mobil baz istasyonu gönderilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

AFAD tarafından yapılan paylaşım kısa süre sonra silindi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada patlamanın trafo kaynaklı olduğu ifade edilirken Zonguldak Maden Mühendisleri Odası Başkanı Çağlar Öztürk trafo patlaması ihtimaline doğru bakmadığını, trafonun metan gazı patlamasını tetiklemiş olabileceğini ifade etti.

Haber Türk canlı yayınına konuşan Maden Mühendisleri Odası Başkanı Öztürk’ün açıklamaları şu şekilde:

“Henüz bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayı yeğlemem ama bir trafo patlaması ihtimaline çok da doğru bakmıyorum. Metan patlamasına neden olan bir trafo patlaması neden olmuş olabilir. Yüzde 90 üzerinde. Çünkü kuyu dibindeki ekipmanlara basınç hasar vermiş durumda bu yüzden bunun bir metan patlaması olduğunu söyleyebiliriz.

Metan patlamasının şöyle bir özelliği vardır ateş kaynağı olmadan kesinlikle patlamayacağını dünya alem bilsin. Dolayısıyla bir ateş kaynağı mutlaka vardır metan patlamışsa mutlaka bir kaynaktan meydana gelmiştir. Durup dururken patlayan bir gaz değildir.”

“Metan gazı patlamasıyla trafo patlaması arasındaki fark nedir?” sorusu üzerine Öztürk, “Mukayese bile edilemez” yanıtını verdi.

Öztürk son olarak “Gazlı ocaklarda önlemlerimizi ona göre yapmak zorundayız çünkü bu meslekte böyle bir olay olduğunda mutlak ölüm getirir” dedi.

AFAD'DAN SEHVEN PAYLAŞILDI AÇIKLAMASI

AFAD, Amasra'da yaşanan patlamanın trafo kaynaklı olduğu açıklamasının sehven paylaşıldığını, patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan düzeltme paylaşımı şu şekilde:

"Bartın ili Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahlisiye ekipleri seferber edilmiştir."