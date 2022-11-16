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Merve Boluğur babasının evine döndü. 40 gün önce evlenmişti

DJ Mert Aydın ile 40 gün önce nikah masasına oturan Merve Boluğur'un evliliğinde kriz patlak verdi. Eşiyle sorunlar yaşadığı için evi terk eden ve alyansını çıkaran Boluğur, ailesiyle yaşamaya başladı.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 12:11
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40 gün önce evlenmişti! Merve Boluğur babasının evine döndü

Merve Boluğur babasının evine döndü. 40 gün önce evlenmişti
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Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 yılında tek celsede boşanan Merve Boluğur, geçtiğimiz 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile evlenmişti. Sosyal medya hesabından Aydın ile sık sık paylaşım yapan Boluğur'un evliliğinde kriz yaşadığı iddia edildi. 

 

ALYANSINI ÇIKARIP EVİ TERK ETTİ 

2. Sayfa programında yer alan habere göre, Merve Boluğur, her anını paylaştığı Mert Aydın ile paylaşım yapmaktan kaçınıyor. Aile fotoğrafını yayınlarken Aydın'ı keserek paylaşan Boluğur'un babasının evine döndüğü iddia edildi. Boluğur, 4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ailesiyle sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

"ADAM ETTİKLERİMİZ YÜZÜMÜZE BAKMAZ OLDU"

Önceki gün Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan şarkıcı ve oyuncu, "Ders çıkardığın olay ne?" sorusuna manidar bir cevap vererek şunları yazmıştı: "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu ya önemsemez sayemde bir yere geldiler. Bundan sonra kimseye büyük iyilikte bulunmayacağım."

Evliliğindeki krizin ardından alyansını çıkartan Boluğur'un paylaşımlarında sık sık parmaklarını göstermesi de dikkatlerden kaçmadı.

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