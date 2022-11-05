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  • Merve Boluğur "Herkes aynı ve çok yapay" dedi. Doğal halini paylaştı

Merve Boluğur "Herkes aynı ve çok yapay" dedi. Doğal halini paylaştı

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, makyajsız objektif karşısına geçti. Doğal halini takipçilerinin beğenisine sunan ünlü oyuncu, takipçilerinden gelen soruları da yanıtladı. 

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 16:27
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Merve Boluğur makyajsız fotoğrafını paylaştı! "Herkes aynı ve çok yapay"

Merve Boluğur ''Herkes aynı ve çok yapay'' dedi. Doğal halini paylaştı
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Geçtiğimiz aylarda DJ Mert Aydın ile evlenen Merve Boluğur, 4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından doğal haliyle verdiği pozu yayınladı. Boluğur hayranlarıyla soru-cevap yaptı.


"Güzelliğinin sırrı ne?" diye soran bir takipçisine cevap veren Boluğur, "Annem saçma güzel, babam da aslan gibi yaşına rağmen" diyerek, güzelliğinin ailesinden geldiğini vurguladı.

Ünlü isim, "Acayip rahat bir karakterin var, nasıl böyle olabiliyorsun? Hayranım sana" diye yazan başka bir takipçisine ise "Rahat görünüyorum ama kafamda kurarım çok" cevabını verdi.

"Güzellik algısını çok bozdular, herkes birbirinin kopyası olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çeken Merve Boluğur, şu ifadeleri kullandı: "Büyük konuşmayayım ama berbat bence, herkes aynı ve çok yapay. Yine de saygı duyuyorum, demek ki öyle iyi hissediyorlar."

Başka bir takipçisinin, "Günlük aktivitelerin nelerdir? Çok beğeniyorum seni" sorusunu da cevapsız bırakmayan oyuncu, "Kesin yürürüm, ağırlık da kaldırırım modumdaysam. Kırmızı rujumu kesin sürerim, ne olursa olsun" açıklamasını yaparak, günlük rutinini paylaştı.

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