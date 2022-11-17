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Boşanma kararı alan Merve Boluğur'dan yeni hamle

Müzisyen Mert Aydın ile 40 gün önce evlenen ve dün boşanma kararı alan Merve Boluğur'dan yeni bir hamle geldi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 15:06
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Boşanma kararı almıştı! Merve Boluğur'dan yeni hamle geldi

Boşanma kararı alan Merve Boluğur'dan yeni hamle
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Oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile dünyaevine girmişti. Eşiyle yaşadığı sorunlarından ardından ailesinin evine geri dönen Boluğur, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

Merve Boluğur ile fikir ayrılığı yaşayan Mert Aydın hemen harekete geçti ve avukatına talimat vererek boşanma işlemlerini başlattı.

Instagram hesabından açıklama yapan Merve Boluğur, "Olmadı, teşekkürler… Hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Boluğur, "Merve Boluğur Aydın" olarak güncelledi. Ayrılık kararı alan ünlü isim, dava açmadan soyadını sildi.

Boluğur, kararın ardından Instagram hesabından eşiyle olan fotoğraflarını da kaldırdı.
 

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Doğrucu
17.11.2022 16:17
Bugün tanış, yarın evlen, öbür gün boşan.  
 
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