İki hafta önce evlenmişti. Merve Boluğur'un hamilelik yorumu kafaları karıştırdı

Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah dünya evine girdi. Çiçeği burnunda gelin Boluğur'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise kafa karıştırdı.

İlişkisinin başından bu yana sevgilisinden hep "Kocam" diye bahseden Merve Boluğur, düğünden sonra yaptığı paylaşımda "Kocamla kahve içmek, kocamla yürüyüş yapmak, köpek sevmek, kocamla nefes almak, kocamla ameliyata girmek. İlle de çocuklarımın babası" notunu düştü.

Paylaşımıyla akıllara hamilelik iddiasını getiren Boluğur, Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Ünlü ismin "Küçük bir Merve istiyoruz" diyen takipçisine "Çok fırlama bir şey olur hazır mıyız?" cevabını vermesi de kafaları karıştırdı.



