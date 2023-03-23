41 kere maşallah ki; 41 milyar lirası şovmuş.

Kahramanmaraş depremlerinin enkazlarının altında 11 ilimizde sağ olup kurtarılmayı bekleyenler vardı.

Hastanelerde yaşam savaşı veren yaralılar vardı.

Enkazların altında hayatlarını kaybeden vatandaşların defnedilmeleri için çıkarılmaları gerekiyordu.

15 Şubat gecesi "Tek Yürek" kampanyası düzenlediler.

"Türkiye tek yürek" sloganı ile bağış kampanyası açıp KKTC, Azerbaycan da dahil 213 TV ve 512 radyoya ortak yayın yaptırdılar.

İnsanların duygularını sömürmek için en acı görüntüleri sıklıkla yayınladılar.

Sunucu Nihat Hatipoğlu enkaz altındakilerden hiç söz etmedi.

O gece 36 bin vatandaş hayatını kaybetmişti.

Bugün bu sayı 51 bine çıktı.

Demek ki eleştirilerimde yere göğe kadar haklıymışım.

15 bin kişi enkaz altında iken yardım kampanyası açılır mı?

Maalesef utanmadan açtılar.

17 Şubat tarihli ve "Deprem doğal afet AKP ise siyasi afet" başlıklı yazımda yardım kampanyasının zamanlamasını eleştirdim.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 30 milyar lira bağışladıklarını açıkladı.

Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira ile katıldı. 3 Kamu bankası toplamda 39 milyar lira bağışladı.

Varlık Fonu şirketi Turkcell 3,5 milyar TL bağış yaptı.

"Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında toplamda 115,1 milyar liralık bağış yapıldı.

AKP iktidarı "Afet Fonu" kurulması için meclise yasa teklifi gönderdi.

Yasa Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken CHP'li Bülent Kuşoğlu, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında toplanan 115,1 milyar liranın da Afet Fonu'na aktarılması için önerge verildi.

Bu önerge AKP ve MHP oyları ile reddedildi.

Kuşoğlu dedi ki;

- "Afetzedeler umurlarında değil…"

Aynen öyle oldu.

Depremzedeler için toplanan 115,1 milyar lira eğer varsa (!) bakın nereye gitti:

Bloomberg'in haberine göre;

- Ziraat Bankası'nın sermayesine 40 milyar lira,

- Vakıfbank ve Halk Bankası'nın sermayesine ise 30'ar milyar lira,

- Ziraat Katılım'ın sermayesine 4,5 milyar lira eklenecek.

- Kamu bankalarına toplamda 104,5 milyar liraya aktarılacak.

Bu bankalar sermayeye ihtiyaçları varken "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına toplamda neden 39 milyar lira bağışladılar?

Tam bir siyasi şov…

Yazıklar olsun…

Depremzedeler çadır, içme suyu, kullanma suyu, bebek maması, bulamazken AKP iktidarının umurunda bile değil.

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasının diğer skandal boyutunu da görmezden gelemeyiz.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay dedi ki;

- "Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldı."

41 kere maşallah ki; 41 milyar lirası şovmuş.

213 TV ve 512 radyoya ortak yayınlanan Nihat Hatipoğlu şovu yardım için değil firma ve adlarının reklamı için kullananlar 41 milyar liralık taahhütlerini yatırmamışlar.

O halde haydi Fuat Bey tam listeyi açıkla da bu siyasi yardım şovunu yapan ancak para ödemeyenlerin kimler olduğunu millet görsün...

Aslında gerçek şöyle:

- Merkez Bankası 30 milyar lira,

- Ziraat Bankası 20 milyar lira,

- VakıfBank 12 milyar lira,

- Halkbank 7 milyar lira,

- Varlık Fonu şirketi Turkcell 3,5 milyar lira,

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına bağlı firmalar 3,6 milyar lira…

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasına kamu yardımları toplamı: 76,1 milyar lira…

"Türkiye Tek Yürek" kampanyasının resmi açıklaması: 115,1 milyar lira.

Fuat Oktay'ın resmi açıklaması: 74,1 milyar lira.

Ödenmeyen bağışlar: 41 milyar lira.

3 Kamu bankasına sermaye yardımı: 104,5 milyar lira

Akıl, akıl sen AKP iktidarına takıl…