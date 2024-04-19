Kuvâ-yi Millîye terör örgütü değildir Erdoğan

İsrail’in eli kanlı başbakanı Netanyahu’nun 7 Ekim 2023’te Gazze’de başlattığı soykırımı Recep Tayyip Erdoğan ve kabinesi 6 ay boyunca sadece sözde açıklamalar ile kınadı.

Muhalefet partileri ve kamuoyu İsrail ile ticaretin durdurulması için 6 ay boyunca bas bas bağırdı.

Erdoğan iktidarı görmedi, duymadı ve İsrail’e ambargo uygulamadı.

31 Mart seçiminde ikinci parti durumuna düşerek büyük çöküş yaşayan AKP’nin lideri Erdoğan 32 bin Filistinlinin şehit edilmesinden 6 ay sonra 9 Nisan 2024’te İsrail’e kısmi ticari ambargo başlattı.

6 ay yapılan bu ticaret AKP iktidarı için büyük yüz karası oldu.

Önce şu hatırlatmayı yapayım.

Tarih: 26 Temmuz 2023:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

Tarih 7 Ekim 2023

Hamas, gece yarısı saatlerinde Aksa Tufanı ismi verilen bir operasyonla İsrail'e saldırdı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Ed-Dayf şöyle dedi:

“Filistin halkı yeniden devrim yaptı ve bir devlet kurma projesine geri döndü. İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık. İslam ve Arap dünyası İsrail'in işgalini silmek için birleşmeli.”

İslam ve Arap dünyası kılını kıpırdattı mı? Hayır.

Tarih: 16 Ekim 2023:

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas dedi ki;

“Hamas'ın Filistin halkını temsil yetkisi yoktur. İşgali sonlandıracak olan, siyasi çözümün zorunluluğudur. Filistin halkının tek meşru temsilcisi, kararları, programları ve politikaları ile Filistin Kurtuluş Örgütü'dür. Başka bir örgütün politikaları değildir."

Tarih: 17 Nisan 2024

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı kabinesinin başı Erdoğan, grup toplantısında şöyle dedi:

"Burada çok açık ve net söylüyorum: Millî Mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvâ-yi Millîye ne ise Hamas da işte aynen odur. Bunu söylemenin de bir bedeli olduğunun elbette farkındayız. Böyle bir dönemde hakkı ve hakikati haykırmanın zor olduğunu biliyoruz.”

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Hamas'ın Filistin halkını temsil yetkisi yoktur” diye reddederken sen nasıl sahip çıkarsın Erdoğan?

Abbas’a da soruyorum:

Madem Hamas’ın Filistin halkını temsil yetkisi yok, neden İsmail Heniyye’yi yanına alıp resmî ziyarette Erdoğan’la görüştürdün?

Dünyanın, Müslüman ve Arap dünyasının “terör örgütü” saydığı Hamas’ı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş ve kuruluşunun sembolü Kuvâ-yi Millîye ile eş tutmak senin için kara leke oldu Erdoğan.

Anadolu’muzun, Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiği ve Mondros Mütarekesi sonrasında ağır koşulların dayatıldığı dönemde, son padişahın teslim olup kaçtığı ve Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde doğan direniş örgütü Kuvâ-yi Millîye, Kurtuluş Savaşı'mızın ilk silahlı sivil savunma örgütüdür Erdoğan.

Dünyanın “terör örgütü” dediği Hamas’ı eş tutmanın Kuvâ-yi Millîye için de terör örgütü anlamına geleceğinin farkında mısın Erdoğan?

Bu vatanı kurtarmak için Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarına da leke düşürdüğünün farkında mısın Erdoğan?

“Keşke Yunan kazansaydı” diyen hain zihniyete verdiğin değeri de unutmadık ve unutmayacağız Erdoğan.