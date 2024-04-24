İYİ Parti’de kim kazansın?

25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener önderliğinde kurulan İYİ Parti üç gün sonra genel başkan seçimli olağanüstü kurultay yapacak.

4 aday var ki yarışı kimin önde bitireceği henüz netleşmedi.

Koray Aydın, Mehmet Tolga Akalın ve Dursun Müsavat Dervişoğlu ve Günay Kodaz.

Genel Başkan adayları hedeflerinin İYİ Partiyi iktidara taşımak olduğunu, birlik ve beraberlik içinde bunu başaracaklarını vurguladılar.

Ve tabi genel başkanlık yarışını da kazanacaklarını iddia ettiler.

Elbette kurulduğu günden bu yana Türk Siyasetinin içinde yer alan ve önemli bir siyasi konumda olan İYİ Partinin genel başkanı olmak önemlidir.

İYİ Parti kurultayında siyasi partiler yasasının 15. Maddesine göre genel başkan seçimi şöyle yapılacak:

- “Parti genel başkanı, büyük kongrece gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oy alan seçilmiş sayılır.”

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, 14 Mayıs Milletvekili ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen sonra 24 Haziran 2023 tarihinde yapıldı.

Kurultayda 1151 delegeden 24 oy ise boş çıkarken 1127 delege oy vererek 3. Kez Meral Akşener’i genel başkan seçti.

27. Dönem kurucu milletvekillerin neredeyse tamamını 14 Mayıs’ta Meclis dışında bırakan ve yeni seçtiği milletvekilleri ile de adı maddi şaibelere karışan Akşener İYİ Parti kulislerindeki yaygın söylenenlere göre de sarayın yani Recep Tayyip Erdoğan’ın etkisi altında siyaset yapmaya başladı.

Millet İttifakı’ndan hızla kopan hatta CHP’ye ve çok değer verdiğini söylediği Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a karşı Erdoğan bile daha ağır eleştirilerle hücum etti.

Sonuçta yine Saray’ın etkisi ve talimatı olduğu söylentilerine uygun olarak da 31 Mart Yerel Seçiminde, defalarca “Öz başımıza, müstakilen seçime gireceğiz. Kilomuzu tartacak, boyumuzun ölçüsünü alacağız” dedi.

3 Mart 2023’te 6’lı masadan kalktıktan sonra, “Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız” sözüne uygun olarak İYİ Parti’nin yerel seçimdeki çöküşü sonrası seçimli olağanüstü kurultay kararı aldı….

Birkaç gün düşündükten sonra İYİ Parti tüzüğüne göre 3 kez genel başkan seçildiği için tekrar aday da olamayacağını hukuken gördükten sonra, “Aday olmayacağım” açıklaması yaptı.

Evine dönme kararı aldı.

Yerel seçim öncesi ve sonrası Meral Akşener’in kararları sonrası İYİ Parti’de büyük istifalar yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor.

Bu yüzden istifa etmeyen kaç delege kaldı, ya da kaç delege 27 Nisan’da yapılacak kurultaya katılacak bilemiyorum.

Yaklaşık 1150 delege olduğunu varsayarsak ilk 2 tursa yasaya göre delegelerden 575+1 oy alan isim genel başkan seçilecek.

Eğer 3. Tura kalırsa en çok oy alan isim genel başkan olacak İYİ Parti’ye.

Değerli okurlarım,

Partilerin genelde yaklaşık 1200 delegeleri vardır siyasi partiler yasasına göre.

Bir partiye genel başkan olmak da yüzde 50+1 oy alarak işte bu kadar kolaydır.

Ancak lider olmak çok zordur.

Genel Başkanları millet icraatları ile lider yapar.

Genel Başkanlık seçimini hangi aday kazanırsa kazansız yapılacak ilk ve en önemli iş bence partiden istifa ederek ayrılanları İYİ Parti’ye yeniden kazandırmaktır.

İYİ Parti’ye yönelik şaibelerin incelenmesi için hukuki ve siyasi adımların da atılması şarttır.

Özellikle İYİ Partiye sızdığı iddia edilen sarayın talimatları ile hareket eden kripto isimlerin İYİ Parti’den derhal uzaklaştırılmalı gereklidir.

Ve seçilecek Genel Başkanın kadrolarına alacakları isimler de kuşku yok ki 2028’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için büyük önem taşır.

Bir erken seçim ihtimaline karşı da değişim ve çok hızlı yeniden yapılanma hedeflenmelidir.

İYİ Parti’nin siyasi yelpazedeki konumunun da doğru ve eksiksiz tanımlanması gücünün artmasını sağlar.

İYİ Parti’de kim kazansın?

Bu sorunun yanıtına gelince,

Yukarıda saydıklarımı gerçekleştirecek isim genel başkanlığı kazansın.

Ancak daha da önemlisi İYİ Parti tekrar milletin sevgisini ve desteğini kazansın.

Yüzde 17-18’lere yükselen oylarını geri alısın hatta yüzde 25-30’lara çıkarsın.

Ve sonuç olarak Türkiye’nin yeniden tam demokrasiye geçmesi için ittifaklara asla kapısını kapatmasın.