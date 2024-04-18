İzmir’in dağlarında çiçekler açacak

“AKP kazanacak” diye yandaş medyanın kampanyasına bir kısım CHP’liler de katılınca “acaba” sorusu 31 Mart Yerel seçim öncesi çok tartışıldı.

Karşıyaka Belediye Başkanı iken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Dr. Cemil Tugay yüzde 49 oyla seçildi.

Seferihisar’ımızda buluştuğum başkan Tugay sorularımı yanıtladı.

-Soru: CHP’nin Türkiye’yi kırmızıya boyamasının anlamını siyaseten nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dr. Cemil Tugay: Son genel seçimlerden sonra partide yaşanan değişim sürecinin, halk tarafından olumlu karşılandığını düşünüyorum. Bunun arka planında da aslında Türkiye’de yeni bir siyaset anlayışının olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan AK Parti’nin son zamanlarda özellikle ekonomide ama genel olarak Türkiye’nin gelişimiyle ilgili başarısızlık sürecinin de etkili olduğunu düşünüyorum. Bu da bizi “belki bir erken genel seçim olur” düşüncesine sevk etti. Bu yönde de umudumuz var.

Şu gün için bir erken seçim olursa, Sayın Tayyip Erdoğan’ın kazanacağını düşünmüyorum.

-Soru: Ekonomi krizinin devam etmesi halinde bırakıp giderler mi?

Dr. Cemil Tugay: Ellerindeki bütün kozları değerlendiriyorlar gibi. En son Mehmet Şimşek’in politikalarıyla Türkiye’de ekonomi düzelir diye bir anlayış vardı ama uygulanan politika işsizliği daha çok artırdı, yatırımı durma noktasına getirdi.

Bu kadar yüksek faizi ve enflasyonu kaldırmıyor bu ülke.

Kötüye doğru gitmeye devam ediyoruz. Bir liyakat sorununun olduğunu düşünüyorum.

O nedenle bir an önce Türkiye’deki ekonomik ortamı düzeltecek iktidarın olmasını arzu ediyorum.

-Soru: Belediyelerin gelirleri yeterli mi?

Dr. Cemil Tugay: Bizim belediyelerin biliyorsunuz gelirleri ödenen vergilerden, İller Bankası üzerinden gelen bir payla daha çok ağırlıklı olarak olur. Normalde belediye harcama bütçelerinin yüzde 50-70 arası İller Bankası’ndan gelirle ödenirdi yakın zamana kadar.

Bunlarla istenilen nitelikte bir yerel hizmet de üretilemiyor.

-Soru: Maaşları karşılayabiliyor mu?

Dr. Cemil Tugay: Bütün belediyeler şu anda çok zorlanıyor. Belediyeler kendilerine kaynak sağlamak için kendi öz kaynaklarını, daha doğrusu gayrimenkullerini, taşınmazlarını satarak kaynak üretmeye çalışıyorlar.

-Soru: İzmir’in dağlarında çiçekler açacak mı başkanlığınız döneminde?

Dr. Cemil Tugay: İzmir’in kentleşmesi ile ilgili sorunlar var.

Bu dönem için aklımda şöyle bir plan yaptım; Ulaşım, körfezin temizliği, altyapı yatırımları, deprem konusu, kentsel dönüşüm konusu… Bunların hepsini bir master plan çerçevesinde çalışacağız.

Kırsal bölgenin planlanması, havzaların korunması, temiz suyun önümüzdeki 10-20-30-40-50 yılı hesaplayarak planlanması gibi konularda uzun vadeli master plan çerçevesinde işe başlatacağız.

Elimizdeki kaynakları en verimli ve en doğru şekilde kullanarak, mümkün olan en kısa zamanda en fazla işi başarmayı amaçlayacağız.

İzmir’in acil sorunları; Trafik, ulaşım, altyapı, körfez kirliliği, kentsel dönüşüm, çevre sorunları, atık yönetimidir.

-Soru: Toplu konut açısından bakıldığında Burhan Özfatura’nın EVKA projesi çok dikkat çekmişti.

Dr. Cemil Tugay: Kentsel dönüşümle ilgili bir deprem riskli alanları dönüştürmek, ikincisi plansız yerleşim alanlarımız var onları planlı hale getirip yine sağlıklı düzgün konutlar yapmak diye ayırabileceğim iki ayrı çalışmayı yapmamız gerekiyor.

Bunların bir bölümü yerinde dönüşümü, bir bölümü de şehrin başka bir alanına geçici de olsa insanları götürmeyi ve sonra tekrar alana getirmeyi içeriyor.

Onun için seçim kampanyamda 5 yıl içerisinde en az 25 bin sosyal konut yapacağımızı vaat ettim.

-Soru: Hak sahiplerine nasıl yüklenecek?

Dr. Cemil Tugay: Uzun vadeli, düşük ödemeler olacak. Biz olabildiğince sübvanse edeceğiz, olabildiğince minimalize edeceğiz maliyetini ve fiyatını. Gerçek anlamda bir sosyal konut projesi olacak.

Şehir Bölge Planlama Anabilim Dalı’nın çalışmaları ışığında; 3 dakikalık şehir, 5 dakikalık şehir, 15 dakikalık şehir gibi bazı yeni tanımlamalar var. Biz 15 dakikalık şehir, yani yürüme mesafesinde 15 dakikada ihtiyaçlarınızın tamamını görebileceğiniz alt yerleşim birimleri oluşturalım diye tasarlıyoruz.

-Soru: Ne kadar nüfusa tekabül edecek bu yerler?

Dr. Cemil Tugay: Yani her bir yerleşim alanı 3-5 bin konut arasında bir haneye sahip olacak ve tabi 10-15 bin civarında da nüfusa hitap edecek.

-Soru: İzmir emekliler kenti mi ve onlar için neler düşünüyorsunuz?

Dr. Cemil Tugay: Türkiye ortalamasından daha fazla yaşlı insanın, emeklinin yaşadığı bir şehir İzmir. 1 milyon 240 bin civarında emekli var İzmir’de.

Aslında ben Karşıyaka Belediye Başkanı’yken Türkiye’de ileri yaş eylem planı hazırlayıp, bu konuda en ciddi çalışan belediyelerden biriydim. Pandemi döneminde 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımıza odaklandık,

Emeklilere, 0-3 yaş arası çocuğu olan annelere ve öğrencilere özel bir ihtimamız olacak. Sosyal destekleri sağlamak açısından.

Karşıyaka’dan uyguladığım emeklilerin evlerinde tamir ihtiyaçlarını ücretsiz yapmayı bütün İzmir’e yaymayı vadettim. Bunu yapacağız.

-Soru: Siyasette yaptığınız işleri kamuoyuna duyurmanız lazım değil mi?

Dr. Cemil Tugay: Ben bilim insanıyım. Klasik siyaset aşamalarından gelmiyorum. Diğer taraftan iletişim konusu da benim için çok iyi bildiğim çalıştığım bir konu olmadı. Siyasette daha ileri kariyerler yapalım diye de ben başlamadım bu işe.

Partiye üye olurken işin mutfağında destek vereyim diye düşünmüştüm. Ben plastik cerrahi uzmanıyım.

-Soru: Nereden geldi teklif?

Dr. Cemil Tugay: Siyasi olarak yakın çevremde olan insanlardan geldi bu öneri ve epeyce de düşündüm. Ama sonra madem bir duyarlılık sahibiyim, bir şeyler yapmak istiyorum o zaman uzak kalmayayım dedim ve başvurdum. Geçen 5 yıl benim için gerçekten çok dolu geçti. Çünkü yaptığım her işi en iyi yapmak için çok çaba gösteririm.

-Soru: Biraz mükemmeliyetçilik mi var?

Dr. Cemil Tugay: Öğrenciyken sınavlardan çok iyi not alayım diye çalışırsınız, mezun olursunuz bir meslek sahibi olduğunuz zaman insanlara daha iyi hizmet edeyim görevimi iyi yapayım dersiniz. Ben plastik cerrah olmak için ihtisasa başladığımda dünyanın en iyi plastik cerrahı olacağım diye kapıdan içeri girdim.

-Soru: Öğrenciler ve yurt sorunları var Türkiye genelinde. Sizin İzmir’de gençlere yönelik projeniz var mı?

Dr. Cemil Tugay: Yeni dönemde, yeni yapacağımız işlerden birisi ki ilk mecliste bu önerge olarak gündeme gelecek. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı altında yeni Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü açıyoruz.

Esnaf Müdürlüğü de kuracağız. Bu Eğitim Destekleri Müdürlüğü çok önemli bir iş yapacak. Sadece ve sadece lise ve üniversite öğrencilerinin daha alttaki öğrenciler de olabilir ama özellikle yoğun olarak lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimleri ile ilgili ihtiyaçları olan her türlü desteği sağlamayı amaçlayacak.

Barınma problemi varsa barınma, ulaşım problemi varsa ulaşım, ihtiyaç duyduğu malzeme, kişisel ihtiyacı varsa o, gıdaysa gıda. Ama sadece onlardan ibaret değil.

Diyelim yurt dışında bir yerde eğitim almayı düşünüyor, daha yüksek bir desteğe ihtiyacı var bu da dâhil olacak.

Hepsine karşılık verebilen bir sistem geliştireceğiz. Onlara bir okuyup bir taraftan çalışma imkânı sağlayan çözüm önerilerimiz olacak. Okulunu bitirmiş öğrencilerimiz için de NEET projeleri başta olmak üzere, onları bir işe yerleştirme konusunda, istihdam edilmeleri konusunda yenilikçi bütün uygulamaları gerçekleştireceğiz.

Belediyenin önemli kaynaklarından birisini buraya ayıracağız.

-Soru: Bir de unutmamamız gereken spor değil mi?

Dr. Cemil Tugay: Kesinlik aynı fikirdeyim. Çokça halı saha isteniyor. Halı saha yaptığınız zaman mahallede farklı bir kültüre dönüyor iş. Karaburun’un Kösedere köyüne gittik. Çocuklar halı saha istediler, en kısa zamanda yapacağım. O halı sahanın orada çocuklar açısından yaşamı nasıl değiştirdiğini çok iyi biliyorum.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da bütün kulüplere destek olacağız. Bizim belediye olarak daha çok yapmamız gereken şey amatör sporu desteklemek.

-Soru: 2028 veya erken seçimde CHP, cumhurbaşkanını seçtirecek, iktidar olacak mı?

Dr. Cemil Tugay: Ben bunu kesinlikle gerçekleşecek gözüyle görüyorum.

Genel Başkanımız Özgür Özel miting konuşmalarında bunu çokça söyledi, topluma da ulaştığına inanıyorum bu söylemin.

Türkiye’yi içinde bulunduğu krizden çıkarmak için bir Türkiye ittifakına ihtiyacımız var. Seçmen bunu algıladı ve buna karşılık verdi.

Şu andaki sistem Türkiye’yi kötüye götürdü. Türkiye İttifakı ile önümüzdeki seçimde Türkiye’nin büyük bölümü tek renk olacak.

-Soru: Seferihisar’ımız için de müjdeli büyük destekler bekliyoruz.

Dr. Cemil Tugay: Ben Seferihisar’ın da diğer ilçelerin de sorunlarını çok iyi dokümante ederek, hazırlanarak, ekibimizi de bu sorunları çözmeyle ilgili bilinçli ve planlı şekilde çalışma yönünde hazırlandım. Şu gün Seferihisar’da ne yapmamız gerektiğini bütün detaylarıyla biliyorum. Öncelikleri belirleyeceğiz ve yaza girerken Seferihisar ve diğer tatil beldelerimizde mutlaka halletmemiz gereken sorunları en kısa zamanda halledeceğiz.

Not: Bu akşam saat 23.00-24.00 arası Flash Haber TV’deki Adalet ve Demokrasi programımda bu söyleşimi izleyebilirsiniz.