Trabzonspor'da sürpriz gelişme. Başkanlığı bırakacağını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzonspor'da sürpriz gelişme. Başkanlığı bırakacağını açıkladı
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmene seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmene düzenlediği basın toplantısında mart ayında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.

Ali Sürmene'nin açıklaması şu şekilde:

"Yeni arkadaşların da bu görevlerde yer alıp Trabzonspor'a hizmet vermeleri gerektiğine inandığım ve en güçlü zamanda nöbeti genç arkadaşlara bırakıp "abilik" yapmamın daha sağlıklı bir karar olacağına inandığım için yapılacak Divan Başkanlık Kurulu Başkanlık seçiminde aday olmamaya karar verdim"

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