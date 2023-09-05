5 inşaat devi iflas etti 1 milyon kişi işsiz kalacak. Birçok Türk'ün projelerde evi vardı

Artı49'da yer alan habere göre, Küresel ekonomik kriz tüm dünyada etkisini artırırken bu kez iflas haberi büyük inşaat devlerinden geldi.

Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.

Sonrasında patlak veren Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.

Dünya genelindeki ekonomik kriz dev şirketlerin iflas etmesine sebep olurken küçük şirketler bu durumdan en çok nasibini alanlar konumunda.

Son iflas haberi ise inşaat sektöründen geldi. İşte bu durum milyonlarca Türk'ü ilgilendiriyor. Almanya'da yaşayan gurbetçilerimize kötü haber resmen geldi. Türklerin de parasını yatırıp girdiği inşaat projeleri iflas etti.

Financial Times'ın raporuna göre, bu olumsuz etkilerle başa çıkmakta zorlanan inşaat sektörü, Alman hükümetinden destek bekliyor.

Kiel Ekonomi Enstitüsü Başkanı Moritz Schularick, "Son 10-15 yılda yaşanan gayrimenkul patlamasının ardından geldiğimiz nokta çok kritik. Eski finansman modelleri artık sürdürülemez durumda ve her gün yeni bir gayrimenkul geliştiricisinin iflas ettiği bir dönemdeyiz" şeklinde konuştu.

"PROJELER ARTIK KARLI DEĞİL"

Son birkaç haftada birçok emlak geliştiricisi iflas başvurusu yaparken, bu şirketler arasında Düsseldorf merkezli Gerch, Centrum Group, Development Partner, Münih'ten Euroboden ve Nürnberg'den Project Immobilien Gruppe gibi önemli isimler bulunuyor.

Aynı zamanda büyük mülk sahipleri olan Vonovia ve Aroundtown gibi şirketler, mülk portföylerinde büyük değer düşüşleri yaşadılar.

Münih merkezli Ifo Enstitüsü Başkanı Clemens Fuest, "Faiz oranları ciddi bir şekilde yükseldi ve birçok proje artık karlı değil. Konut talebi de tamamen düştü" dedi.

Uzmanlar, durumun daha da kötüleşebileceğini düşünüyorlar. Alman Bağımsız Gayrimenkul ve Konut Şirketleri Derneği BFW'nin başkanı Dirk Salewski, "En fazla borcu olanlar en savunmasız olanlardır ve piyasada iflas edenlerin sayısının artmasını bekliyorum" açıklamasında bulundu.

Bu kriz, Almanya Şansölye Olaf Scholz'un göreve gelmesinin ardından yılda 400 bin yeni konut inşa etme sözü vermesiyle daha da vurgulanıyor. Ancak geçen yıl sadece 295 bin 300 konut inşa edildi ve sektör yöneticileri bu yıl ve gelecek yıl için daha düşük rakamların beklendiğini belirtiyorlar.

"HÜKÜMET ACİL ÖNLEM ALSIN"

Scholz hükümeti, inşaatçılara yönelik yatırım maliyetlerini azaltmayı içeren 7 milyar Euro'luk bir kurumlar vergisi indirimi paketi kabul etti. Ancak sektör temsilcileri, bu önlemin yetersiz olduğunu ve daha fazla desteğe ihtiyaç duyulduğunu savunuyorlar.

Alman İnşaat Sektörü Merkezi Federasyonu HDB'nin başkanı Tim-Oliver Müller, evalıcıları için daha düşük faizli krediler, enerji verimliliği standartlarının gevşetilmesi ve kamu sektörü konut kuruluşlarının durmuş inşaat projelerini tamamlamalarına yardım edecek yatırım ödenekleri çağrısında bulundu.

Müller, bu önerilerin bir kısmının Scholz hükümeti tarafından kabul edilmesini umut ettiğini belirtti. Alman inşaat sektörü, ülkenin ekonomik yapısında önemli bir role sahip olup yaklaşık 1 milyon kişiyi istihdam ediyor. Ancak şu anda derin bir krizle karşı karşıya ve sektör temsilcileri, hükümetten acil önlemler almasını bekliyorlar.