Topbaşların sosyetik torunu dolandırıldı. 6 milyon dolarını aldılar

Merhum hayırsever Semiha Şakir'in torunu ve iş kadını Dina Topbaş Mütevelli, dolandırıcıların kurbanı oldu.

Topbaş’ların sosyetik torunu Dina Topbaş Mütevelli, 2017'de yakın arkadaşı ve işkadını Meryem Arsay'ın yönlendirmesiyle İsviçre'deki bir bankanın müdürü Bala K. ile tanıştı

İddiaya göre, İsviçre'deki banka müdürü, Dina Topbaş Mütevelli' ye çalıştığı bankada bir yatırım hesabı açması gerektiğini, yüksek kâr elde edeceğini söyledi. Mütevelli, bankacının talebiyle İsviçre'deki bankada hesap açarak 1 milyon dolar yatırdı. Sabah'ta yer alan habere göre, 2017 ile 2021 yılları arasında para aktarmaya devam eden Mütevelli' nin, hesabın yönetim yetkisini bıraktığı bankacı Bala K. da iş kadınına, yüksek kâr elde etmiş gibi banka dekontları gönderdi.

Ancak Hesap hareketlerini inceleyen Dina Topbaş Mütevelli, 20 milyon dolarlık hesabının Bala K. tarafından Forex işlemleriyle 6 milyon dolarlık zarara uğratıldığını tespit etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Dina Mütevelli, 29 Mart 2017'de açtığı İsviçre'deki banka hesabının bankacı Bala K. tarafından yönetildiğini, Bala'yı arkadaşı Meryem aracılığıyla tanıdığını, yüksek meblağın bulunduğu banka hesabında kendisinden habersiz birçok işlem yapılarak 6 milyon dolarlık zararının olduğunu belirterek bankacıdan şikâyetçi oldu

Dina Topbaş Mütevelli dilekçesinde, "Yanlış bilgilendirilmek suretiyle bir nevi dolandırıldım" dedi. Başlatılan soruşturmada, Bala K.'nin yurt içinde kayıtlı bir adresi bulunmadığı için İsviçre temsilcilikleriyle yapılan görüşmeler sonucu ifadesinin alınması için çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bankacı Bala K. ve Mütevelli'nin arkadaşı Meryem A. hakkında dolandırıcılık iddiasıyla dava açıldı. İddianamede, Meryem'in, yatırım yapması için güven telkin ettiği, Bala'nın Dina Mütevelli'yi dolandırdığı, Meryem A.'nın ise Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ettiği kaydedildi. Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Dina Topbaş Mütevelli'nin daha önce de 600 bin liralık mücevherlerini çalmışlardı