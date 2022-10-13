13 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat. Şeytanın aklına gelmeyecek oyun

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat. Şeytanın aklına gelmeyecek oyun

Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti. Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz ciddi uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 22:54
Takip Et

Şeytanın aklına gelmeyecek oyun. Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat. Şeytanın aklına gelmeyecek oyun
+
Aa
-

Dolandırıcıların olmayan kargo karşılığında imza attırarak yurttaşları dolandırmaya devam ettiğini belirten Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, “Bu imza atılırken tüketicilerimizin, bilhassa da yaşlılarımızın bunun farkına varması lazım. Hangi ürün gelirse gelsin imzadan vatandaşlarımızın kaçınmasını istiyoruz" dedi.

İHA'da yer alan habere göre, Tüketiciler Birliği Derneği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, dolandırıcıların kargo varmış gibi tüketicilere imza attırıp dolandırdığını belirterek, bu tür durumlara karşı bir kez daha uyardı.

Dolandırıcıların yöntemini anlatan Gündüz, “Burada size bir kitap geldi, getiren şahıs şuraya ‘imza atacaksın’ dediği zaman alan vatandaşımız imzalıyor. Dolayısı ile bu imza atılırken tüketicilerimizin, bilhassa da yaşlılarımızın bunun farkına varması lazım. Hangi ürün gelirse gelsin imzadan vatandaşlarımızın kaçınmasını istiyoruz. Bu çok önemlidir. Bundan kaçınmazsak sonucu yargıya kalıyor. Bu davalar sonra çok uzuyor” dedi.

"HİÇBİR KARGO ŞİRKETİNİN İADE ÜCRETİ BEDELİ ALTINDA İCRAYA VERME YETKİSİ YOKTUR"

Sipariş verilip daha sonra sipariş veren tarafından alınmayan kargolar hakkında da çok dolandırıcılık olayının yaşandığını belirten Gündüz, “Siz bu siparişi almamışsınız ama kargo şirketi masrafı sizden almaya çalışıyor. Sonra vatandaşlarımızı avukatlık bürosundan arıyorlarmış gibi tacizde bulunuyorlar. Kargo gönderim ücretini ödemezseniz icraya verilecek gibi şeyler söylüyorlar. Burada tüketicilerimiz çok rahat olsunlar, hiçbir şekilde en azından 2024 yılına kadar hangi kargo gelirse gelsin, almadığınız taktirde iade olsa dahi hiçbir kargo şirketi iade ücreti bedeli altında icraya verme yetkisi yoktur. Bunlara kesinlikle dikkat edelim, kanmayalım. İnsanlar bilmedikleri için korkuyorlar” sözlerine yer verdi.

"ARADAKİ FİYAT FARKI KENDİLERİNE ÖDENECEKTİR”

Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde firmaların stokta yok söylemlerini de değerlendiren Gündüz, “En çok şikayet aldığımız konulardan bir tanesi de budur. Ürün sipariş ediyorsunuz, birkaç gün geçtikten sonra size ürünün stokta olmadığı söyleniyor. Paranızı iade edeceklerini belirtiyorlar. Ama siz internet sitesine girdiğiniz zaman o ürünün olduğunu ve fiyatının arttığını görüyorsunuz. Fiyatı artan ürünü sipariş etsinler, daha önceki fiyatından o ürünün fotoğrafını çeksinler. Yeni aldıkları ürünü fotoğraflar ile birlikte Tüketici Hakem Heyeti'ne göndersinler, internet üzerinden de başvuru yapabilirler. Aradaki fiyat farkı kendilerine ödenecektir” diye konuştu.

"EKSPERTİZLERİN TSE BELGELİ OLMASI LAZIM"

Yurttaşları aldıkları ikinci el otomobillere karşı da uyaran Gündüz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz bir öneri getirmiştik, bunu zor da olsa kabul ettirdik. Galericiler aracını satıyorsa ekspertizini de beraber yaptıracak. Fakat bu daha sonra kötü niyete döndü. Ekspertizlerin TSE belgeli olması lazım. Ekspertiz ücreti tüketiciye aittir. Satıcının belirttiği durumların dışında beklenmedik bir sorun ortaya çıkarsa ekspertiz satıcıya aittir. Vatandaşlar araç sahibinin garanti ettiği durumlar hakkında sözleşme yapsınlar. Vatandaşlarımızın tüm işlemlerini belgeli yapması gerekir. Herkes belgeden kaçınıyor. Bütün ödemeler bankalardan olacak.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
1
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿İstifa edecek denilen Süleyman Soylu için yapılan plan ortaya çıktı. AKP ve MHP çalışmalara başladı iddiası
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
2
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Uğur Dündar ‘Bezmenler’ olayının perde arkasını anlattı! Dikkat çeken ‘Alaattin Çakıcı’ detayı
﻿Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haberi Özgür Demirtaş verdi
3
﻿Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haberi Özgür Demirtaş verdi
﻿Asgari ücrete zam bekleyenlere kötü haberi Özgür Demirtaş verdi
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
4
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
5
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿Selçuk Geçer'den ev ve otomobil alacaklara flaş uyarı
6
﻿Selçuk Geçer'den ev ve otomobil alacaklara flaş uyarı
﻿Selçuk Geçer'den ev ve otomobil alacaklara flaş uyarı
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
7
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿Kılıçdaroğlu iktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağını açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu iktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağını açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu iktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağını açıkladı
﻿TOKİ'nin sosyal konutları için 7 milyon başvurudan 4,7 milyonu koşulları sağladı
﻿TOKİ'nin sosyal konutları için 7 milyon başvurudan 4,7 milyonu koşulları sağladı
﻿TOKİ'nin sosyal konutları için 7 milyon başvurudan 4,7 milyonu koşulları sağladı
﻿Bıçakladı yerlerde sürükledi. O anlar cep telefonu kamerasında
﻿Bıçakladı yerlerde sürükledi. O anlar cep telefonu kamerasında
﻿Bıçakladı yerlerde sürükledi. O anlar cep telefonu kamerasında
﻿Ukrayna, Rusya’nın Belgorod kentinde mühimmat deposunu vurdu
﻿Ukrayna, Rusya’nın Belgorod kentinde mühimmat deposunu vurdu
﻿Ukrayna, Rusya’nın Belgorod kentinde mühimmat deposunu vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.