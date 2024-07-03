61 yaşındaki Jose Mourinho 'Senin için hazırım' diyerek paylaştı

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61 yaşındaki Jose Mourinho 'Senin için hazırım' diyerek paylaştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho bugünkü antrenmana bisikletle geldi, dünyaca ünlü Sloven yarışçı Tadej Pogacar'a meydan okudu.

2024-25 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya’da bulunan Fenerbahçe'de antrenmanlar yoğun geçiyor. Teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezona hazır olabilmek için Sarı-Lacivertli futbolcuların adeta pestilini çıkarıyor.

Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam idmanlarda zaman zaman yaptığı şakalarla da gündem oluyor. Jose Mourinho bugünkü antrenmana bisikletle geldi.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan tecrübeli çalıştırıcı, dünya şampiyonu Sloven bisikletçi Tadej Pogacar'a da meydan okumayı ihmal etmedi.

61 yaşındaki Jose Mourinho, 25 yaşındaki Tadej Pogacar'ı etiketleyerek, "Senin için hazırım" mesajı yazdı. Bu paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı.

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