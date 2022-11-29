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Galler ve İngiltere: 740 yıllık hesaplaşma

Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile İngiltere karşılaşacak.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 13:32
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Mirza Şeker özel haber. Galler ve İngiltere: 740 yıllık hesaplaşma

Galler ve İngiltere: 740 yıllık hesaplaşma
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MİRZA ŞEKER / Yeniçağ özel

İngiltere ile Galler'in bu akşam yapacağı maç iki ülkede farklı duygular yaratıyor. Çünkü iki ülke yüzyıllardır bir çekişme içinde.

Bunun nedeni 740 yıl öncesine dayanıyor.

İngiltere Kralı Edward, 1282'de Galler'i işgal etti ve kolonileşmişti. Artık  Birleşik Krallığın bir parçası olan Galler, o günden beri bağımsızlığını istiyor.

Yüzyıllarca kanla bastırılan ayaklanmalara, isyanlar, son zamanlarda yerini bağımsızlık için siyasi hareketlere bıraktı.

Galler Futbol Federasyonu turnuva sonrası kendi öz dillerindeki Cymru adını kullanma kararı aldı.

Genel Direktörü Noel Mooney, "Takımın adı her zaman Cymru olmalı, biz burada buna böyle diyoruz," dedi. Mooney "Şu anki görüşümüz, ulusal düzeyde kendimize açıkça Cymru diyoruz . Milli takımlarımıza da böyle diyoruz.

Web sitemize bakarsanız, kendimizden nasıl bahsettiğimiz görürsünüz. Biz Cymru'yuz. Takımımız adı her zaman Cymru olmalı. UEFA ile görüşüyoruz.

Gal dilinin yeniden dirilişini teşvik etmeye niyetliyiz " diye konuştu.

Bu akşam ki bir bakıma 740 yıllık hesaplaşmaya sahne olacak.

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