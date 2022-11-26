Tunus şansını mucizelere bıraktı

Avustralya Tunus'u tek golle yıktı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın D Grubu'nda Tunus ile Avustralya karşı karşıya geldi.

Avustralya ekibi mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Mücadelenin tek golü 23. dakikada Duke'den geldi.

Al Janoub Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Daniel Siebert yönetti.

İlk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus ile Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, Katar 2022'de ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıktı.

İki takım son olarak 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelirken, Tunus karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.