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Tunus şansını mucizelere bıraktı

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Tunus ile Avustralya, D Grubu'ndaki ikinci maçta karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 15:00
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Avustralya affetmedi. Tunus'a acımadı

Tunus şansını mucizelere bıraktı
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Avustralya Tunus'u tek golle yıktı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın D Grubu'nda Tunus ile Avustralya karşı karşıya geldi.

Avustralya ekibi mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Mücadelenin tek golü 23. dakikada Duke'den geldi.

Al Janoub Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Daniel Siebert yönetti. 

İlk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus ile Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, Katar 2022'de ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıktı.

İki takım son olarak 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelirken, Tunus karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

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