Tunus şansını mucizelere bıraktı

Avustralya Tunus'u tek golle yıktı.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın D Grubu'nda Tunus ile Avustralya karşı karşıya geldi.
Avustralya ekibi mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Mücadelenin tek golü 23. dakikada Duke'den geldi.
Al Janoub Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Daniel Siebert yönetti.
İlk maçında Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus ile Fransa'ya 4-1 yenilen Avustralya, Katar 2022'de ilk galibiyetlerini almak için sahaya çıktı.
İki takım son olarak 2005 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda karşı karşıya gelirken, Tunus karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.