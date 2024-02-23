64 yaşındaki Ancelotti sımsıkı Arda Güler'e sarıldı

Kaynak: Haber Merkezi
64 yaşındaki Ancelotti sımsıkı Arda Güler'e sarıldı
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'e sakatlıklar nedeniyle daha fazla forma şansı tanıyacağını açıkladı.

Real Madrid'de Ancelotti, Arda Güler için farklı bir plan yaptı.

As'ın haberine göre; Bellingham ve Joselu'nun sakatlanmasıyla Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler'e daha fazla görev vermeyi planlıyor.

İtalyan hoca, milli futbolcuyu Vinicius, Rodrygo ve Brahim Diaz'ın yedeği olarak görüyor.

Bellingham'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı duyurulduktan sonra Joselu'nun da sakatlık yaşadığı bildirildi.

3 HAFTA YOK!

İspanyol forvet de sakatlığı yüzünden yaklaşık 3 hafta oynayamayacak.

Arda Güler'in sakatlıklar yüzünden daha çok oynama ihtimalinin arttığı belirtildi.

18 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Real'de 5 maçta şans buldu ve toplam 92 dakika sahada kaldı.

İlgili Haberler
Türklere sabırsız dedi. Toni Kross'tan Arda Güler açıklaması
Türklere sabırsız dedi. Toni Kross'tan Arda Güler açıklaması
Arda Güler'in hocasından şampiyonluk açıklaması
Arda Güler'in hocasından şampiyonluk açıklaması
Arda Güler 87'de oyuna girdi. Bakın ne oldu
Ancelotti'den Arda Güler sözleri: Mücadele etmek zorunda
Ancelotti'den Arda Güler sözleri: Mücadele etmek zorunda
Arda Güler gerçeği ortaya çıktı. Ancelotti'den tepki çeken karar
Son Haberler
Icardi'ye 76. madde yolu gözüktü. Muslera'nın avukatı Rezan Epözdemir olacakları açıkladı Spor
Icardi'ye 76. madde yolu gözüktü. Muslera'nın avukatı Rezan Epözdemir olacakları açıkladı
Fransa’da çiftçilerden Tarım Bakanlığı’na traktörlü eylem Dünya
Fransa’da çiftçilerden Tarım Bakanlığı’na traktörlü eylem
İsrail 'savaş kabinesinde' erken seçim sesleri. Netanyahu'nun iktidardaki günleri sayılı Dünya
İsrail 'savaş kabinesinde' erken seçim sesleri. Netanyahu'nun iktidardaki günleri sayılı
Süper Lig'in eski şampiyonunu 224 kişi izleyecek Spor
Süper Lig'in eski şampiyonunu 224 kişi izleyecek
Dışişleri Bakanı Fidan Venezuela’ya gidiyor Gündem
Dışişleri Bakanı Fidan Venezuela’ya gidiyor
Faiz kararı bankaları nasıl etkiledi? İşte banka banka faiz oranı Ekonomi
Faiz kararı bankaları nasıl etkiledi? İşte banka banka faiz oranı