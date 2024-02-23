64 yaşındaki Ancelotti sımsıkı Arda Güler'e sarıldı

Real Madrid'de Ancelotti, Arda Güler için farklı bir plan yaptı.

As'ın haberine göre; Bellingham ve Joselu'nun sakatlanmasıyla Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler'e daha fazla görev vermeyi planlıyor.

İtalyan hoca, milli futbolcuyu Vinicius, Rodrygo ve Brahim Diaz'ın yedeği olarak görüyor.

Bellingham'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı duyurulduktan sonra Joselu'nun da sakatlık yaşadığı bildirildi.

3 HAFTA YOK!

İspanyol forvet de sakatlığı yüzünden yaklaşık 3 hafta oynayamayacak.

Arda Güler'in sakatlıklar yüzünden daha çok oynama ihtimalinin arttığı belirtildi.

18 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Real'de 5 maçta şans buldu ve toplam 92 dakika sahada kaldı.