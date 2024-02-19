Türklere sabırsız dedi. Toni Kross'tan Arda Güler açıklaması

Bir podcast programında konuşan Kroos, Türk taraftarların Arda Güler'e duyduğu ilgi için "Türk taraftarlar, Arda Güler'in Real Madrid'de oynamasından dolayı gururlanıyorlar.

Biraz sabırsız davranıyorlar ve elbette bir an önce sahada görmek istiyorlar.

Harika bir teknik direktörümüz var ve durumu çok iyi yönetecektir" ifadelerini kullandı.

Real Madrid, sezon başında Fenerbahçe'den 20 artı 10 milyon euroya transfer ettiği 18 yaşındaki Arda Güler, bu sezon İspanyol devi ile 5 resmi maçta 92 dakika forma giydi.