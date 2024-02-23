Icardi'ye 76. madde yolu gözüktü. Muslera'nın avukatı Rezan Epözdemir olacakları açıkladı

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Icardi'ye 76. madde yolu gözüktü. Muslera'nın avukatı Rezan Epözdemir olacakları açıkladı
Ankaragücü maçında yaşananlar sonrası PFDK'ye sevk edilen Icardi'ye ne olacağına Rezan Epözdemir açıklık getirdi.

Trendyol Süper Lig’in 26. Haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü’nü 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu galibiyet ile haftayı lider olarak kapatırken maç sırasında yaşanan bir olay gündeme bomba gibi düştü.

Statta bulunan bir taraftarın çektiği videoda Mauro Icardi’nin tribünlere bakarak cinsel organını gösterdiği iddia edildi.

Video ile ilgili montaj mı değil mi tartışamaları devam ederken Icardi PFDK’ye sevk edildi.

Galatasaray eski yöneticisi ve Muslera’nın Avukatı Rezan Epözdemir Taktik Mania Youtube kanalına bağlanarak olacakları açıkladı.

Rezan Epözdemir’in ifadeleri şu şekilde:

"Mauro Icardi 41. madde uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmiştir Buradaki sevk işlemi tedbirsiz olduğu için Icardi Antalyaspor maçında oynayabilecek Açıkça hukuka aykırılık olsaydı tedbirli olarak sevk edilirdi. Dolayısıyla Icardi'nin ilk maçta oynamasının önünde bir engel yok"

"Disiplin kurulu üyeleri kanıt ve vicdani olarak karar verecekler Somut olarak kanıt yoksa Temsilci ve Hakem raporu doğru kabul edilir Oyun alanı içerisinde bir ihlal olduğu iddia edildiği için kesin delil yoksa hakem raporu gerektirir ancak hakem raporunda böyle bir durum yer almamaktadır Video kaydı kesin ve net olarak delilleri ortaya koymalı. Futbol Disiplin Talimatının 76. madde uyarınca herhangi bir ceza alması söz konusu olmaz"

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