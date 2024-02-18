Arda Güler 87'de oyuna girdi. Bakın ne oldu

Lider Real Madrid, Estadilo de Vallecas'ta oynanan maçta 3. dakikada Joselu'nun golüyle öne geçse de 27. dakikada Raul de Tomas'ın penaltı golüne engel olamadı.

Real Madrid'de Arda Güler, 87. dakikada oyuna giren milli futbolcu oldu.

18 yaşındaki Arda, yedek kulübesinde başladığı maçta son dakikalarda forma şansı buldu.

Rayo Vallecano'da ise Fenerbahçe'den transfer edilen Miguel Crespo, 64. dakikada oyuna dahil oldu.

Real Madrid'de Dani Carvajal, maçın uzatma bölümünde kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Bu beraberlikle Real Madrid puanını 62'ye, Rayo Vallecano ise 25'e çıkardı.

Real Madrid, ligin 26. haftasında Sevilla ile karşılaşacak.

Rayo Vallecano ise Girona'ya konuk olacak.