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Flaş… Flaş… Kılıçdaroğlu fotoğraf stüdyosunda

6’lı masanın dünkü toplantısı sonrası Ankara’da sıcak saatler yaşanıyor. İYİ Parti’nin GİK toplantısından çıkacak karar beklenirken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Ankara’da bir fotoğraf stüdyosuna geldi. Kılıçdaroğlu’nun adaylık için fotoğraf çektireceği öğrenildi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 12:25
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Kılıçdaroğlu fotoğraf stüdyosunda

Flaş… Flaş… Kılıçdaroğlu fotoğraf stüdyosunda
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Altılı masayı oluşturan genel başkanların ikinci tur görüşmelerinin son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde önceki gün yapıldı.

Toplantının ardından Ankara'da sıcak saatler başladı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, toplantının ardından İYİ Parti Genel Merkezi’nin ek binasına geçti. Akşener, burada partisinin Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi ve kurmaylarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı.

AKŞENER BUGÜN AÇIKLAMA YAPACAK

Son olarak, İYİ Parti liderinin bugün saat 13.30'da ise Genel Merkez'de İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nu (GİK) toplayacağı açıklandı. Bu toplantının ardından Meral Akşener bir basın açıklaması yapacak.

KILIÇDAROĞLU FOTOĞRAF STÜDYOSUNDA

Son olarak Halk TV'nin aktardığına göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fotoğraf çektirmek üzere Ankara'da bir fotoğraf stüdyosuna geldi.

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için Ankara İncek’te Kremark Stüdyo’da fotoğraf çektirdiği öğrenildi.

Halk TV muhabiri "Kılıçdaroğlu önce fotoğraf çekilecek, ardından Sol Parti yetkilileriyle, sonra TİP'le görüşecek" dedi.

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