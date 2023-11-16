Petrol Ofisi dünya devini satın aldı. Resmi açıklamayı az önce yaptılar

BP satılıyor mu tartışmasına son nokta konuldu. Türk Petrol şirketi Petrol Ofisi, BP'nin Türkiye'deki operasyonlarını satın aldı. Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamada, bp'nin Türkiye pazarındaki BP Petrolleri AŞ ve BP Turkey Refining Limited şirketlerini kapsayan ve kapanışı düzenleyici kurumun onayına tabi olan işlemin bedeli belirtilmedi.

Açıklamada, Rekabet Kurumu'nun onayına tabi satışın 2024'te tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi'nin ana hissedarı Vitol Yönetim Kurulu Üyesi Chris Bake, "Türkiye enerji sektörünün milli gururu Petrol Ofisi Grubu'nun daha da güçlenmesini sağlayacak bu adımı atmaktan son derece mutluyuz. Genç ve dinamik nüfusu ve büyüme potansiyeliyle Türkiye'nin geleceğine olan güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu da "Pazardaki gücümüzü daha da pekiştirecek bu heyecan verici buluşmayı ve yeni ekip arkadaşlarımızın aramıza katılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

BP'NİN TÜRKİYE'DE 770 İSTASYONU VAR

İngiltere merkezli BP’nin Türkiye’de 770 adet akaryakıt istasyonu bulunuyor. Şirket, 1912 yılından bu yana Anadolu, Türkiye topraklarında faaliyet gösteriyor. BP’nin, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı’nda da hissesi bulunuyor.

2017’DEN BU YANA VİTOL GRUBU’NDA

1941 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Petrol Ofisi AŞ, 2000 yılında özelleştirildi. İş Bankası ve Doğan Holding’in yüzde 50-50 ortaklığı haline gelen şirket, 2005 yılında tamamen Doğan Holding’in oldu. Holding, hisselerinin bir kısmı borsada işlem gören Petrol Ofisi’nin yüzde 34’ünü 2006 yılında Avusturyalı OMV’ye 1,05 milyar dolara sattı. OMV ise 2010 yılı sonunda Doğan Holding’in elinde bulunan hisseleri 1 milyar Euro karşılığında satın alarak şirketteki payını yüzde 95’in üzerine çıkardı.

PETROL OFİSİ’NİN BAYİ SAYISI 2 BİN 705’E ÇIKACAK

2017 yılında da OMV, elindeki tüm Petrol Ofisi hisselerini Cenevre merkezli Vitol Grubu’na 1,368 milyar Euro karşılığında satarak Türkiye’den çıktı.

Türkiye’de en yaygın bayi ağına sahip akaryakıt şirketi Petrol Ofisi'nin, Temmuz 2023’te 1.940 olan bayi sayısı bugüne kadar 5 adet azalarak satın alma öncesinde 1.935 bayiye düşmüştü. Petrol Ofisi, BP’yi satın aldıktan sonra bayi sayısı 2.705’e çıkacak.

Şirketin 1935 olan bayi sayısı, satın alma sonrasında 770 adet artarak 2705’e yükselecek. Bu sayı, Petrol Ofisi’ni Türkiye’deki bayilerin yüzde 21,64’ü ile anlaşmalı duruma getirecek ve şirket, pazarın beşte birinin hakimi olacak. Şirket satın alma öncesinde pazarın yüzde 15,48’ine dağıtım yapıyordu.