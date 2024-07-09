44 yıldır faaliyet gösteren giyim mağazası iflas etti

1980'de kurulan ve kısa sürede ABD ve global pazarda kendine sağlam bir yer edinen tekstil şirketi Express Inc, mali krizle karşı karşıya. Pandemi sonrasında ekonomik sıkıntılarla mücadele eden firma, iyileşme çabalarında istenen sonuçları elde edemedi. Önceki yıl, hisse değerlerinde %59'luk bir düşüş yaşayarak, yatırımcılarını mağdur eden Express, borçlarının 400 milyon doları geçmesi üzerine iflas başvurusu yapma kararı aldı.

Hisse senetlerindeki keskin düşüşler sonrası, Express markasına ait ve UpWest mağazalarının kapatılmasına karar verildi. İflas başvurusu öncesinde, 280 milyon dolarlık borcunu yeniden yapılandırmak için çabalayan şirket, Delaware'de bulunan iflas mahkemesine başvurdu ve şirketin aktifleri ile pasiflerinin 1 ile 10 milyar dolar arasında olduğunu açıkladı. Salı gününden itibaren bazı mağazaların kapatılacağı bildirildi, ancak hangi lokasyonlardaki mağazaların kapatılacağına dair bilgi verilmedi.

Express, ABD ve Porto Riko'da 530'dan fazla perakende ve Express Factory Outlet mağazalarını işletmekte. Bunun yanı sıra, 12 UpWest mağazası da bulunmakta. Şirket, ABD dışında 30'dan fazla ülkede, Türkiye de dahil olmak üzere, faaliyetlerini sürdürmekte.