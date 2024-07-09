İki il arası 80 dakikaya düşecek

Kaynak: Sabah
İki il arası 80 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki şehir arasındaki seyahat süresini 80 dakikaya indirecek yeni projeyi duyurdu.

Türkiye'nin ulaşım ağını modernize etme çabaları kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresini önemli ölçüde azaltacak olan yeni Süper Hızlı Tren Projesi'nin detaylarını paylaştı. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, bu proje ile iki şehir arası seyahat süresi sadece 80 dakikaya indirilecek. Ankara'dan İstanbul'un Söğütlüçeşme bölgesine kadar uzanacak olan bu hattın, Ankara-Beypazarı-Narlıhan-Akyazı güzergahını takip ederek Adapazarı ve Kocaeli üzerinden geçeceği belirtildi.

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Toplamda 344 kilometre uzunluğunda olacak bu projenin, 19 viyadük ve 52 tünel içereceği, bu yapılardan viyadüklerin toplamda 14 kilometre, tünellerin ise 120 kilometre uzunluğunda olacağı ifade edildi. Ayrıca, Bakan Uraloğlu yapımı planlanan diğer projeler hakkında da bilgi verdi; Malatya-Narlı, Eskişehir-Antalya, Kırıkkale-Delice-Çorum ve Delice-Çorum-Samsun hızlı demiryolu projelerinin de gündemde olduğunu söyledi. Süper Hızlı Tren'in saatte 350 kilometre hıza ulaşma kapasitesine sahip olacağını vurgulayan Uraloğlu, bu sayede Ankara-İstanbul arasının 1 saat 20 dakika gibi kısa bir sürede kat edilebileceğini ekledi.

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