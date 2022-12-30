Sivasspor'da Saba isyan etti: Golümüzü neden iptal ettin hakem

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba, Sivasspor'a veda etti.

Sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Pro Ligi'nde El-Nasr'dan transfer edilen 31 yaşındaki Dia Saba, 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısıyla kırmızı-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Konuşmasına Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik heyet, futbolcu arkadaşlarına, tüm personele ve taraftarlara teşekkür ederek başlayan Saba, "Bu kulübe geldiğim ilk dakikadan son ana kadar herkes bana çok yardımcı oldu. Bana desteklerini gösterdi. Burada 4 ay kadar bir süre bulundum ama iki yıl gibi geçti. Çünkü bu kulübe çok alıştım ve kendimi çok rahat hissettim. Herkes bana iyi davrandı ve kendimi çok iyi hissettim." dedi.

"AYRILIK ZOR AYRILIK"

Saba, kırmızı-beyazlı takımdan ayrılmak zorunda olduğunu belirterek, "Ayrılığımın temelindeki sebep ailesel sebepler. Ailevi sebeplerden dolayı buradan ayrılıyorum. Geleceğimle ilgili ise aslında yorum yapmam gereken yerin burası olmadığını düşünüyorum. Buraya sadece herkese teşekkürlerimi sunmak için gelmiştim. Çünkü burada adaptasyon sürecimde bana çok yardımcı olan insanlar oldu. Geleceği konuşmanın zamanı burası değil." diye konuştu.

Sivasspor'da oynamanın büyük bir zevk olduğunu dile getiren Saba, kulüpte çok güzel 4 ay geçirdiğini, güzel anılarla veda ettiğini söyledi.

"TARAFTAR EKSİK"

Saba, takımın, şu an içinde bulunduğu durumun iyi olmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sebeple çok üzgünüm. Tabii bütün oyuncularımız, hocalarımız bunun için çok uğraşıyor, çok çaba sarf ediyor. Takımımızın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne devam etmesini temenni ediyorum. İleriki zamanlarda bunu da başaracaklarına eminim. Belki benim ayrılışım şu an uygun bir zaman değil. Ama olmak zorunda olduğu bir zamanda ayrılıyorum. Bunun için de çok üzgünüm, keşke böyle olmasaydı. Takım iyi bir durumda değil ama bu takım birçok şeyi başarabilecek bir takım. Özellikle başkanımız bu kulüp için elinden gelen her şeyini geçmişte verdi ve hala vermektedir. Bence kulübün tek bir eksiği var, taraftar. Kulübün taraftarın desteğine ihtiyacı var. Sadece kulübün değil bütün oyuncuların da buna çok ihtiyacı var. Çünkü yeterli desteği görmediklerini düşünüyorum. Ligde daha iyi, bir pozisyonu hak ediyoruz ama bu futbol, bazen istediğiniz gibi olmuyor. Sivasspor geçmişte bu zor durumlardan çıkmasını çok defa bildi. Bence yine bu zor durumlardan çıkacaktır."

"KİMSE İPTAL NEDENİNİ BİLMİYOR"

Saba, Galatasaray ile oynadıkları maçta Sivasspor'un VAR'a gidilerek iptal edilen golüyle ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Arkadaşlarımla da konuştuk, hiçbirimiz o golün neden iptal edildiğini bilmiyoruz. Bence hakemin kendisi de tam olarak golün neden iptal edildiğini bilmiyor. Orada elini kaldırdı, ofsayt gösterdi ama ofsayt nerede var onu da bilmiyoruz, onu da görmedik. Bence kimse bilmiyor bu golün neden iptal olduğunu. Bu da şunu gösteriyor ki VAR sistemi de hata yapabiliyor. Maçta galibiyet olmasa da en azından beraberliği hak etmiştik. Belki galibiyetle de sonuçlanabilirdi ama olan oldu. Futbolda zaman her zaman kısıtlıdır. 4 gün sonra Konya maçımız var, bu maça odaklıyız. Konya'dan kısa bir süre sonra yine maçımız var. Bu kadar kısa zaman aralıkları için de geçmişe takılıp kalamayız."