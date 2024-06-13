80 yaşındaki kadının öldürülmesinde düğüm çözüldü

Kaynak: İHA
80 yaşındaki kadının öldürülmesinde düğüm çözüldü

Kırıkkale'de 80 yaşındaki bir kadın evinde saldırıya uğramış kesici aletle öldürülmüştü. Cinayetteki sır çözüldü.

80 yaşındaki Gülistan Avcı'yı kimin öldürüldüğü ortaya çıkartılarak cinayet zanlısı tutuklandı. Gözaltına alınan zanlının aile fertleri ise serbest bırakıldı.

gulistanavci2.jpg

Kırıkkale'de evinde kendi başına yaşayan 80 yaşındaki kadını öldüren cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aktarılan bilgilere göre 11 Haziran günü Bahçelievler Mahallesi 702. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. katında yalnız yaşayan Gülistan Avcı, 30 yaşındaki komşusu O.T. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet zanlısı O.T., olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemler sonrası O.T. ile birlikte "suç bilgilerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarıyla gözaltına alınan zanlının eşi B.T., zanlının annesi S.T. ve kardeşleri G.T. ile M.K.T. mahkemeye çıkarıldı. O.T., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Mahkeme, diğer aile bireylerini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

İlgili Haberler
Kırklareli'de yangın: 2 kişi dumandan etkilendi, 1 itfaiye eri yaralandı
Kırklareli'de yangın: 2 kişi dumandan etkilendi, 1 itfaiye eri yaralandı
Akaryakıt istasyonunda tamirat yapan 2 işçi elektrik akımına kapıldı
Akaryakıt istasyonunda tamirat yapan 2 işçi elektrik akımına kapıldı
Son Haberler
Kırklareli'de yangın: 2 kişi dumandan etkilendi, 1 itfaiye eri yaralandı Yerel Haberler
Kırklareli'de yangın: 2 kişi dumandan etkilendi, 1 itfaiye eri yaralandı
Akaryakıt istasyonunda tamirat yapan 2 işçi elektrik akımına kapıldı Yerel Haberler
Akaryakıt istasyonunda tamirat yapan 2 işçi elektrik akımına kapıldı
YKS tartışmaları yeniden alevlendi: TYT sorusuna verilen cevaplar ikiye bölündü Gündem
YKS tartışmaları yeniden alevlendi: TYT sorusuna verilen cevaplar ikiye bölündü
Milyonlarca tapu sahiplerini ilgilendiriyor! Bayramdan sonra her şey değişecek Ekonomi
Milyonlarca tapu sahiplerini ilgilendiriyor! Bayramdan sonra her şey değişecek
Irak'ta petrol rafinerisinde patlama Dünya
Irak'ta petrol rafinerisinde patlama
Jandarma define avcılarına suçüstü yaptı Yerel Haberler
Jandarma define avcılarına suçüstü yaptı
Türkiye’de Suriyeliler maaş alıyor mu? sorusuna "İran Dinar"lı yanıt Gündem
Türkiye’de Suriyeliler maaş alıyor mu? sorusuna "İran Dinar"lı yanıt