80 yaşındaki kadının öldürülmesinde düğüm çözüldü

80 yaşındaki Gülistan Avcı'yı kimin öldürüldüğü ortaya çıkartılarak cinayet zanlısı tutuklandı. Gözaltına alınan zanlının aile fertleri ise serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de evinde kendi başına yaşayan 80 yaşındaki kadını öldüren cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aktarılan bilgilere göre 11 Haziran günü Bahçelievler Mahallesi 702. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. katında yalnız yaşayan Gülistan Avcı, 30 yaşındaki komşusu O.T. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet zanlısı O.T., olayın ardından polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemler sonrası O.T. ile birlikte "suç bilgilerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarıyla gözaltına alınan zanlının eşi B.T., zanlının annesi S.T. ve kardeşleri G.T. ile M.K.T. mahkemeye çıkarıldı. O.T., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Mahkeme, diğer aile bireylerini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.