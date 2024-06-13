Kırklareli'de yangın: 2 kişi dumandan etkilendi, 1 itfaiye eri yaralandı

Kaynak: İHA
Kırklareli'de yangın: 2 kişi dumandan etkilendi, 1 itfaiye eri yaralandı

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kale Mahallesi'nde yaşanan yangın faciasında, alevlerin arasında kalan 2 kişi dumandan etkilendi, 1 itfaiye eri ise yaralandı.

Kırklareli Vize ilçesinde çıkan yangında 2 vatandaş dumandan etkilenirken, olay yerine hızla müdahale eden itfaiye ekiplerinden bir görevli ise ayağından yaralandı. Zehirli dumanların etkisi altında kalan vatandaşlar ile yaralanan itfaiye çalışanı, acil tedavi için Vize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiyenin titiz çalışmaları sonucu, 28 daireyi barındıran iki bina üzerindeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kırklareli Valisi Birol Ekici, yangın bölgesine giderek durum değerlendirmesinde bulundu ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybının olmadığını duyurdu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal soruşturma başlattı.

İlgili Haberler
Akaryakıt istasyonunda tamirat yapan 2 işçi elektrik akımına kapıldı
Akaryakıt istasyonunda tamirat yapan 2 işçi elektrik akımına kapıldı
Jandarma define avcılarına suçüstü yaptı
Jandarma define avcılarına suçüstü yaptı
80 yaşındaki kadının öldürülmesinde düğüm çözüldü
80 yaşındaki kadının öldürülmesinde düğüm çözüldü
Kontrolden çıkan araç direğe çarparak durabildi. 5 yaralı
Kontrolden çıkan araç direğe çarparak durabildi. 5 yaralı
MBA duyurdu. Faizler düştü başvurular arttı
MBA duyurdu. Faizler düştü başvurular arttı
Sahte altın dolandırıcılarına suçüstü: 3 kişi tutuklandı
Sahte altın dolandırıcılarına suçüstü: 3 kişi tutuklandı
Nazım Hikmet gerçeğine kültürel derinlik penceresinden bakış -II-
Nazım Hikmet gerçeğine kültürel derinlik penceresinden bakış -II-
Bahçeli de Ayşe Ateş ile görüşür mü?
Bahçeli de Ayşe Ateş ile görüşür mü?
Son Haberler
Akaryakıt istasyonunda tamirat yapan 2 işçi elektrik akımına kapıldı Yerel Haberler
Akaryakıt istasyonunda tamirat yapan 2 işçi elektrik akımına kapıldı
YKS tartışmaları yeniden alevlendi: TYT sorusuna verilen cevaplar ikiye bölündü Gündem
YKS tartışmaları yeniden alevlendi: TYT sorusuna verilen cevaplar ikiye bölündü
Milyonlarca tapu sahiplerini ilgilendiriyor! Bayramdan sonra her şey değişecek Ekonomi
Milyonlarca tapu sahiplerini ilgilendiriyor! Bayramdan sonra her şey değişecek
Irak'ta petrol rafinerisinde patlama Dünya
Irak'ta petrol rafinerisinde patlama
Jandarma define avcılarına suçüstü yaptı Yerel Haberler
Jandarma define avcılarına suçüstü yaptı
Türkiye’de Suriyeliler maaş alıyor mu? sorusuna "İran Dinar"lı yanıt Gündem
Türkiye’de Suriyeliler maaş alıyor mu? sorusuna "İran Dinar"lı yanıt