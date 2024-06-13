Kırklareli'de yangın: 2 kişi dumandan etkilendi, 1 itfaiye eri yaralandı

Kırklareli Vize ilçesinde çıkan yangında 2 vatandaş dumandan etkilenirken, olay yerine hızla müdahale eden itfaiye ekiplerinden bir görevli ise ayağından yaralandı. Zehirli dumanların etkisi altında kalan vatandaşlar ile yaralanan itfaiye çalışanı, acil tedavi için Vize Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiyenin titiz çalışmaları sonucu, 28 daireyi barındıran iki bina üzerindeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kırklareli Valisi Birol Ekici, yangın bölgesine giderek durum değerlendirmesinde bulundu ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, herhangi bir can kaybının olmadığını duyurdu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla derhal soruşturma başlattı.