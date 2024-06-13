Sürücünün tuhaf hareketleri yakayı ele verdi

Kaynak: İHA
Sürücünün tuhaf hareketleri yakayı ele verdi

Kütahya'da emniyet güçlerinin dikkatli takibi sonucu şüphe uyandıran bir araç durduruldu. İstanbul-Antalya yolunda ilerleyen ve şüpheli davranışlar sergileyen araçta yapılan ayrıntılı incelemede, çeşitli bulgulara rastlandı.

Kütahya'da gerçekleştirilen bir operasyonda, İstanbul-Antalya güzergahında seyahat eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir aracın durdurulması sonucu, araç içerisinde detaylı bir arama yapıldı. Aramada, toplamda bin 35 gram ağırlığında esrar maddesi bulunarak el konuldu.

Olayla ilgili olarak, aracın sürücüsü H. Ö. (42), uyuşturucu madde taşımacılığı suçlamasıyla gözaltına alındı ve yasal işlemler için adliyeye sevk edildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, şehirlerarası uyuşturucu ticaretinin önüne geçilmesi amacıyla düzenlenen bu başarılı operasyon, bölgedeki uyuşturucu trafiğine büyük darbe vurdu.

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