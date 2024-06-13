Sürücünün tuhaf hareketleri yakayı ele verdi

Kütahya'da gerçekleştirilen bir operasyonda, İstanbul-Antalya güzergahında seyahat eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir aracın durdurulması sonucu, araç içerisinde detaylı bir arama yapıldı. Aramada, toplamda bin 35 gram ağırlığında esrar maddesi bulunarak el konuldu.

Olayla ilgili olarak, aracın sürücüsü H. Ö. (42), uyuşturucu madde taşımacılığı suçlamasıyla gözaltına alındı ve yasal işlemler için adliyeye sevk edildi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, şehirlerarası uyuşturucu ticaretinin önüne geçilmesi amacıyla düzenlenen bu başarılı operasyon, bölgedeki uyuşturucu trafiğine büyük darbe vurdu.