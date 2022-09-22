Ekrem İmamoğlu'ndan Tarkan'a konser teklifi iddiası

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kentte büyük bir coşkuyla kutlandı. Tarkan'ın konser verdiği Gündoğdu Meydanı'na yüz binlerce kişi akın etti.

Tarkan'ın konserden tek kuruş almadığı açıklanmış ve konserin tüm gelirini hayır kuruluşlarına bağışladığı öğrenilmişti. Tarkan'ın İzmir konseri ücretsiz açıkhava konserleri arasında “dünyanın en kalabalık ilk 5 konserinden biri” olarak kaydedilmişti.

İstanbul'da konser verecek mi?

Günlerce konuşulan konserden sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 29 Ekim kutlamaları için Tarkan'a teklif götürdüğü iddia ediliyor. Ekrem İmamoğlu'nun, "29 Ekim'de de İstanbul'da sahneye çık" diyerek Tarkan'ı davet ettiği konuşuluyor.