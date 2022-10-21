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Tuhaf ruh halinden yaptım diyerek paylaştı. Tarkan pandeminin yasaklı günlerine götürdü

Sadece birkaç gün önce 50 yaşına giren Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini pandemi döneminin yasaklı zamanlarına götürdü.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 22:34
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Tuhaf ruh halinden yaptım diyerek paylaştı. Tarkan pandeminin yasaklı günlerine götürdü
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve 6 milyon takipçisiyle samimi bir etkileşim halinde olan oyuncu Tarkan geçtiğimiz gün 50 yaşına girdi ve bu özel ana dair paylaşımlarıyla takipçilerini heyecanlandırdı. Pandemi zamanında vaktinin tamamını ailesiyle birlikte Almanya'da geçiren ve  o dönemde yaptığı paylaşımlarla sahne özlemini sürekli olarak dile getiren Tarkan, eski fotoğrafların paylaşıldığı perşembe gününü boş geçmedi ve pandemi dönemine dair fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Saçının ve sakalının uzun olduğu bir dönemde çekilmiş karelerini Instagram hesabından TBT olarak paylaşan Tarkan, görüntüsünü 'Mohikan hallerim' notuyla paylaştı. İşte Tarkan'ın o satırları:

"Geçen sene bu zamanlarda, pandeminin yarattığı tuhaf ruh halinden, saçı, sakalı nadasa bıraktığım Mohikan hallerim"

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