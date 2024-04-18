9 gün arayla iki kardeş aynı şekilde öldü

Serkan Toprak, Menteşe ilçesindeki babasının evinde nefes egzersizi yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında yaşamını yitirmişti.

Dokuz gün sonra, ağabeyinin izinden giden Burak Toprak (35), Afyonkarahisar'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Bu trajik tesadüf, her iki kardeşin de kısa süre içinde aynı kaderi paylaşmaları nedeniyle büyük üzüntüye yol açtı.

Serkan Toprak, 9 Nisan'da Balıkesir'den bayram tatili için Muğla'ya gelmiş ve milli dalgıç olan kızıyla birlikte nefes egzersizi yaparken fenalaşmıştı.

Ailesinin hemen 112 Acil Servis'i araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Cenazesi, Menteşe ilçesinde defnedildi.

AYNI KADERİ KARDEŞİ YAŞADI

Burak Toprak ise, eşi Yasemin Toprak ve oğlu Mert Toprak ile birlikte Ankara'dan Muğla'ya doğru yola çıktığı sırada, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde aniden rahatsızlanarak nefes darlığı çekti.

Eşinin 112 Acil Servis'i araması üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalede kalp krizi geçirdiği tespit edilen Burak Toprak, hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.