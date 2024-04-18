Mourinho milyon dolarlık anlaşmayı yaptı. Anında İstanbul'a geldi

Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho milyon dolarlık anlaşmayı yaptı. Anında İstanbul'a geldi
Roma'dan gönderilen Jose Mourinho reklam çekimi için İstanbul'a geldi.

Roma’dan ayrıldığından bu yana henüz bir takımla anlaşmaya varmayan ve adı sık sık Süper Lig ekipleri ile de anılan Jose Mourinho İstanbul’a geldi.

jose-mourinho-evine-mi-donuyor-porto-iddiasi-gp96.webp

Mourinho’nun bu ziyareti Türk futbolseverleri heyecana boğarken gerçek bambaşka çıktı.

Türk Hava Yolları (THY) ile milyon dolarlık reklam anlaşması yapan Portekizli teknik adam sadece 6 saatliğine İstanbul’da kalacak.

ve-yeni-teknik-direktor-j-518-2.webp

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Jose Mourinho reklam filminde uçakta satranç oynayacak.

Kariyerinde Porto, Chelsea Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma’yı çalıştıran Jose Mourinho sayısız kupa kaldırdı.

İlgili Haberler
Erol Bulut'tan Beşiktaş açıklaması
Beşiktaş'ta 3 sakatlık daha. Ankaragücü maçı öncesi Serdar Topraktepe'nin eli kolu bağlandı
Fenerbahçe kaybetti. Şampiyonluk hayalleri yıkıldı
Trabzonspor'dan flaş transfer açıklaması
Fenerbahçe'de merakla beklenen maç programı belli oldu
Fenerbahçe taraftarı şimdiden havaya girdi. Futbolculara flaş mesaj
Ahmet Çakar Ertem Şener'e kurulan tuzağı açıkladı
Şampiyon güreşçi altın kemerine 3 yıl sonra kavuştu. Nedeni herkesi şaşırttı
Şampiyon güreşçi altın kemerine 3 yıl sonra kavuştu. Nedeni herkesi şaşırttı
Fenerbahçe'de tarihi maça saatler kala flaş gelişme. Olympiakos çok şaşıracak
Hakemleri alıkoymaktan hapis cezası almıştı. Adil yönetim için TFF başkanlığına aday oldu
Rakip takım sanıp kendi otobüslerini taşladılar. Futbolcular korku dolu anlar yaşadı
9 gün arayla iki kardeş aynı şekilde öldü
Olympiakos'tan Fenerbahçe'ye büyük çalım
Olympiakos'tan Fenerbahçe'ye büyük çalım
Son Haberler
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı Video
Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi kurtarıldı
Ağabeyini yaralayan şüphelilere adliye girişinde bıçakla saldırdı Yerel Haberler
Ağabeyini yaralayan şüphelilere adliye girişinde bıçakla saldırdı
Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü 75 metre uzatılacak Gündem
Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü 75 metre uzatılacak
Dünya şampiyonu milli sporcuya muhteşem karşılama Spor
Dünya şampiyonu milli sporcuya muhteşem karşılama
AKP'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi'nin makam odasında gizli kamera çıktı. Kamerayı öyle bir yere koymuşlar ki Gündem
AKP'den CHP'ye geçen Afyonkarahisar Belediyesi'nin makam odasında gizli kamera çıktı. Kamerayı öyle bir yere koymuşlar ki
Zil tartışması kanlı bitti, öğretmenini bıçakladı Yerel Haberler
Zil tartışması kanlı bitti, öğretmenini bıçakladı
Anneanneye yapılan takma diş büyütme şakası izleyenleri kahkahaya boğdu Video
Anneanneye yapılan takma diş büyütme şakası izleyenleri kahkahaya boğdu