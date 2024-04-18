Mourinho milyon dolarlık anlaşmayı yaptı. Anında İstanbul'a geldi

Roma’dan ayrıldığından bu yana henüz bir takımla anlaşmaya varmayan ve adı sık sık Süper Lig ekipleri ile de anılan Jose Mourinho İstanbul’a geldi.

Mourinho’nun bu ziyareti Türk futbolseverleri heyecana boğarken gerçek bambaşka çıktı.

Türk Hava Yolları (THY) ile milyon dolarlık reklam anlaşması yapan Portekizli teknik adam sadece 6 saatliğine İstanbul’da kalacak.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Jose Mourinho reklam filminde uçakta satranç oynayacak.

Kariyerinde Porto, Chelsea Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma’yı çalıştıran Jose Mourinho sayısız kupa kaldırdı.