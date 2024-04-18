Rakip takım sanıp kendi otobüslerini taşladılar. Futbolcular korku dolu anlar yaşadı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona sahasında PSG ile kozlarını paylaştı.

Camp Nou’da oynanan mücadelede Fransız ekibi rakibini 4-1 mağlup ederek yarı finale yazdırdı. PSG’ye galibiyeti getiren golleri 40’ta Ousmane Dembele, 54'te Vitinha, 61 (p) ve 89’da ise Kylian Mbappe attı. İspanyol ekibinin tek golünü ise 12’de Rapinha attı.

Bu sonuç ile birlikte PSG adını yarı finale yazdırıp Borussia Dortmund’un rakibi olurken Barcelona turnuvaya veda etti.

Ligde şampiyonluk yolunda Real Madrid’in gerisinde olan Barcelona’da maç önünde de ilginç bir olay yaşandı.

Maçın başlamasına az bir zaman kala Barcelona kafilesi stada gitmek üzere yola çıkarken İspanyol taraftarlar otobüsü PSG’nin otobüsü sanarak taşlamaya başladı.

Skandal olay kısa bir süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.