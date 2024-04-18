Ahmet Çakar Ertem Şener'e kurulan tuzağı açıkladı

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Ahmet Çakar Ertem Şener'e kurulan tuzağı açıkladı
Manchester City-Real Madrid maçındaki anlatımı nedeniyle eleştirilen Ertem Şener'e Ahmet Çakar'dan destek geldi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester City sahasında Real Madrid ile kozlarını paylaştı.

Etihad Stadyumu’nda binlerce taraftarın önünde oynanan mücadelenin 12. Dakikasında Real Madrid’de Rodrygo perdeyi açarken ev sahibinden Kevin De Bruyne 76. Dakikada attığı gol ile beraberliği buldu.

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Başka gol sesinin çıkmadığı maçta önce uzatmalara daha sonra penaltılara gidilerken Eflatun Beyazlılar penaltılarda 4-3’lük bir skorla adını yarı finale yazdırdı.

Exxen ekranlarından binlerce Türk futbolseverinde takip ettiği maçta spiker Ertem Şener sosyal medyada eleştirilerin hedefi haline geldi.

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Verdiği değişik bilgiler ile bir kısmın çok sevdiği diğer kesimin eleştirdiği Ertem Şener hakkında yüzlerce yorum yapılarken yakın arkadaşı Ahmet Çakar’dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Yapılan eleştirilere tepki gösteren Ahmet Çakar X hesabından yaptığı paylaşımda Ertem Şener’e destek çıkarak, “Ertem dün gece maçın içindeydi. Harika bir maç anlattı. Tuhaf tuhaf eleştirilerin altında, bilinçli organize bir kötülük görüyorum. Maç spikerinin amacı maçı yaşatmaktır. Ertem de dün bizi son ana kadar hep maçın içinde tuttu. Maçı yaşadık. Ağzına sağlık evlat” dedi.

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