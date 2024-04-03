Abdullah Avcı TFF'yi hedef aldı. 'Böyle olmaz' diyerek tepki gösterdi

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Abdullah Avcı TFF'yi hedef aldı. 'Böyle olmaz' diyerek tepki gösterdi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı; maç programı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirdi.

Trabzonspor; Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek, lig üçüncülüğü yolunda bir engeli daha geçti.

Karadeniz ekibinin teknik patronu Abdullah Avcı, galibiyet nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi. Karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıklayan Avcı, maç programı konusunda da Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirdi.

İşte Avcı'nın açıklamaları:

"Galibiyetle döndüğümüz için son derece mutluyum. Oyuna iyi başladık, rakibimiz ligin iyi takımlarından birisi. Onlar her maç final gibi bakıyorlar. Bizim de üçüncülük şansımız var. Çok pozisyon vermediğimiz bir maç oynadık. Ama daha agresif olabilirdik. Oyuncularımı, lig üçüncülüğü için attıkları adımdan dolayı, özellikle yaşanan süreçten sonra kutluyorum."

"17 gün sonra maç oynandı. Bundan sonraki maç 9 gün sonra. Futbolda ritimleri bu şekilde yakalamak kolay olmuyor. TFF, özellikle sezon başı planlamayı yaparken bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Planlama bu anlamda çok doğru gitmiyor. Önümüzdeki sene için ricam, daha dikkat edilmesi. 26 günde ikinci maça çıkacağız. Bu çok sağlıklı bir durum değil."

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