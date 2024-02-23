Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Süper Lig 27. hafta ile devam ediyor.

Süper Lig’de 27. Hafta heyecanı Samsunspor-Çaykur Rizespor mücadelesi ile başlayacak Galatasaray-Antalyaspor karşılaşması ile sona erecek.

Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez yazacak.

İşte haftanın programı:

CUMA

20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Turgay Beşyıldız

CUMARTESİ

13.30 Kayserispor-Ankaragücü: Eren Bozdaş

16.00 Gaziantep FK-Başakşehir: Mirza Şeker

19.00 Konyaspor-Hatayspor: Recep Çınar

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Fatih Saboviç

PAZAR

13.30 Sivasspor-Pendikspor: Eren Bozdaş

16.00 Fatih Karagümrük-Alanyaspor: Volkan Aliakar

19.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Turgay Beşyıldız, Mirza Şeker

19.00 İstanbulspor-Beşiktaş: Gürel Yurttaş

PAZARTESİ

20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Sedat Kaya

İlgili Haberler
TFF'den Galatasaray mesajı
TFF'den Galatasaray mesajı
Sparta Prag Galatasaray maçı sonrası gerginlik. Tansiyon bir anda yükseldi
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimi ne zaman saat kaçta?
Prag'ın dünkü çocukları Galatasaray'ı Avrupa'dan eledi. Sedat Kaya yazdı
A Milli Takım İtalya'ya yenildi. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne kötü başladık
Fenerbahçe'nin Çağlar ve Bonucci'den önce talip olduğu yıldız ortaya çıktı
Abdülkerim Bardakçı heyecandan şaşırdı. İngiliz hakeme söylediklerini herkes duydu
Son Haberler
İstanbul’da kentsel dönüşüm desteği Resmi Gazete’de: Hak sahiplerine 700 bin lira hibe Gündem
İstanbul’da kentsel dönüşüm desteği Resmi Gazete’de: Hak sahiplerine 700 bin lira hibe
TFF'den Galatasaray mesajı Spor
TFF'den Galatasaray mesajı
Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu Yaşam
Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu
Sparta Prag Galatasaray maçı sonrası gerginlik. Tansiyon bir anda yükseldi Spor
Sparta Prag Galatasaray maçı sonrası gerginlik. Tansiyon bir anda yükseldi
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimi ne zaman saat kaçta? Spor
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekimi ne zaman saat kaçta?
Burdur’da doğal gaz faciası: Yaşlı çift hayatını kaybetti Yaşam
Burdur’da doğal gaz faciası: Yaşlı çift hayatını kaybetti