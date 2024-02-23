Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar

Süper Lig’de 27. Hafta heyecanı Samsunspor-Çaykur Rizespor mücadelesi ile başlayacak Galatasaray-Antalyaspor karşılaşması ile sona erecek.
Yeniçağ yazarları maçlar biter bitmez yazacak.
İşte haftanın programı:
CUMA
20.00 Samsunspor-Çaykur Rizespor: Turgay Beşyıldız
CUMARTESİ
13.30 Kayserispor-Ankaragücü: Eren Bozdaş
16.00 Gaziantep FK-Başakşehir: Mirza Şeker
19.00 Konyaspor-Hatayspor: Recep Çınar
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Fatih Saboviç
PAZAR
13.30 Sivasspor-Pendikspor: Eren Bozdaş
16.00 Fatih Karagümrük-Alanyaspor: Volkan Aliakar
19.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Turgay Beşyıldız, Mirza Şeker
19.00 İstanbulspor-Beşiktaş: Gürel Yurttaş
PAZARTESİ
20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Sedat Kaya
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