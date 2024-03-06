A Milli Takım topbaşı yapıyor

Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Takım topbaşı yapıyor
Ay Yıldızlı ekip Ankara'da toplanıyor. A Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da 23 oyuncuyla kampa girecek.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 11 - 17 Mart 2024 tarihleri arasında Ankara THF Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi'nde bir hazırlık kampı düzenleyecek.

Milli takım, Başantrenör Daniel Gordo Rios liderliğinde Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda antrenmanlarını sürdürecek. Milli takım kadrosunda 23 oyuncu bulunuyor.

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A Milli Erkek Hentbol Takımı Kamp Kadrosu:

Kaleci: Taner Günay (Sakarya BBSK), Enis Yatkın (Beşiktaş Safi Çimento), Ata Yetkinoğlu (İzmir BBSK)
Sol Kanat: Samet Kanberoğlu (Sakarya BBSK), Yaşar Erdem Ateş (Spor Toto), Oğulcan Güney (Sakarya BBSK)
Sol Oyun Kurucu: Doruk Pehlivan (HC Elbflorenz), Halil İbrahim Öztürk (Beykoz Belediyesi), Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Yakup Yaşar Simsar (CSM Foscani)
Orta Oyun Kurucu: Atakan Şirin (Sakarya BBSK), Ozan Erdoğan (Spor Toto), Onur Ersin (Sakarya BBSK), Ali Emre Babacan (Beykoz Belediyesi)
Sağ Oyun Kurucu: Durmuş Ali Tınkır (A.S.D. Pallamano Conversano), Ömür Pehlivan (Beykoz Belediyesi), Ramazan Döne (Sakarya BBSK), Can Çelebi (Köyceğiz BSK)
Sağ Kanat: Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Safi Çimento), Alperen Arabacı (Beşiktaş Safi Çimento)
Pivot: İlkan Keleşoğlu (Sakarya BBSK), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf), Alper Aydın(Beykoz Belediyesi)

Teknik Kadro: Daniel Gordo Rios (Başantrenör), Yasin Yüzbaşıoğlu (Antrenör), İbrahim Demir (Kaleci Antrenörü), Fuat Yüksel (Fizyoterapist), Muhammet Çağlayan (Masör), Bora Serter (İdari Menajer)

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