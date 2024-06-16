A Milli Takım'a son uyarı. O hareketi yapan yanacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
A Milli Takım'a son uyarı. O hareketi yapan yanacak

Avrupa Şampiyonası'nda görev yapacak Türk asıllı Hollandalı Hakem Serdar Gözübüyük, A Milli Takım'a brifing verdi, kritik uyarılarda bulundu.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük, A Milli Takım’a yönelik kritik bir sunum yaptı.

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Gözübüyük, hakemlerle etkili iletişim kurulması ve oyun kurallarının doğru anlaşılmasının önemine dikkat çekti. Sunumda, özellikle saha içinde yaşanabilecek itiraz durumlarında hakemlerin oyuncu kalabalığı tarafından sarılmasına gösterilecek toleransın olmayacağına vurgu yapıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun web sitesinde yer alan bilgilere göre, bu sunum takım kaptanları ve hakemler arasındaki diyalogun önemini ve VAR kararlarının gerekçelerinin anlaşılmasını kolaylaştıracağı belirtildi. Gözübüyük, ayrıca sarı ve kırmızı kart uygulamalarını içeren çeşitli görüntülerle sunumunu destekledi.

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18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım için bu bilgilerin önemi büyük. Sunumun ardından takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, milli takım oyuncularının imzalarını taşıyan bir formayı Serdar Gözübüyük’e hediye olarak sundu.

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