Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. Fernando Santos'tan sürpriz karar

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. Fernando Santos'tan sürpriz karar
Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Antalyaspor'a konuk olduğu maçın ilk 11'leri açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına çıkıyor.

Saat 20.45'te oynanacak maçın ilk 11'leri açıklandı.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Helton, Bahadır, Bünyamin, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Kałuziński, Bytyqi, Veysel

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Rebic, Semih

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ANTE REBIC 11'DE

Teknik direktör Fernando Santos, Antalyaspor maçında Ante Rebic'e ilk 11'de şans verdi.

Yeni transfer Joe Worrall ise yedekler arasında.

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