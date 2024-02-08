Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu. Fernando Santos'tan sürpriz karar

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanına çıkıyor.
Saat 20.45'te oynanacak maçın ilk 11'leri açıklandı.
İLK 11'LER
Antalyaspor: Helton, Bahadır, Bünyamin, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Safuri, Kałuziński, Bytyqi, Veysel
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Rashica, Ghezzal, Rebic, Semih
ANTE REBIC 11'DE
Teknik direktör Fernando Santos, Antalyaspor maçında Ante Rebic'e ilk 11'de şans verdi.
Yeni transfer Joe Worrall ise yedekler arasında.
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