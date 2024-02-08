Adana Demirspor 2. Lig'den transfer yaptı. 3.5 yıllık sözleşme

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Adana Demirspor 2. Lig'den transfer yaptı. 3.5 yıllık sözleşme
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, yeni transferini resmen açıkladı.

Adana Demirspor, ara transferde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Mavi-lacivertli ekip, Portekiz 2. Lig takımlarından Benfica B’den 20 yaşındaki Angolalı orta saha Antnio Simo Muanza "Maestro"yu 2,5 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.

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Kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, “Antnio Simo Muanza “Maestro” ile 2,5+1 uzatma opsiyonlu 3,5 yıllık anlaşma sağladık. Antnio Simo Muanza’ya kulübümüze ‘Hoş geldin’ diyor, Adana Demirspor forması altında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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