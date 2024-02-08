Adana Demirspor 2. Lig'den transfer yaptı. 3.5 yıllık sözleşme

Adana Demirspor, ara transferde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Mavi-lacivertli ekip, Portekiz 2. Lig takımlarından Benfica B’den 20 yaşındaki Angolalı orta saha Antnio Simo Muanza "Maestro"yu 2,5 yıllık sözleşmeyle renklerine bağladı.
Kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, “Antnio Simo Muanza “Maestro” ile 2,5+1 uzatma opsiyonlu 3,5 yıllık anlaşma sağladık. Antnio Simo Muanza’ya kulübümüze ‘Hoş geldin’ diyor, Adana Demirspor forması altında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
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