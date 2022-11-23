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İsrail Avrupa Birliği'ni dehşete düşürdü

Avrupa Birliği (AB), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Mesafir Yatta bölgesinde bir ilkokulu yıkması nedeniyle "dehşete düştüğünü" açıkladı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 19:53
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AB: İsrail’in Filistin'de bir ilkokulu yıkmasından ötürü dehşete düştük

İsrail Avrupa Birliği'ni dehşete düşürdü
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AB Filistin Temsilciliğinden konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İsrail güvenlik güçlerinin, AB üyesi birçok ülkenin diplomatik temsilcilerinin ziyaretinden bir gün sonra işgal altındaki Filistin topraklarındaki Mesafir Yatta'da bağışçılar tarafından finanse edilen İsfi İlkokulunu yıktığı haberi karşısında dehşete düştük" ifadeleri kullanıldı.

"Filistinli çocukların eğitim haklarına saygı gösterilmesi gerektiği" vurgulanan açıklamada, "İsrail'in insani yardımlarla inşa edilen yapıları hedef alan uygulamalarından büyük endişe duyuyoruz" değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, İsrail’in "zora başvurarak sürdürdüğü bu uygulamaların, Mesafir Yatta'daki Filistinli toplulukların varlığını tehdit ettiği"ne dikkat çekildi.

ONLARCA EVİ VE TARIM TESİSİNİ YERLEBİ ETTİ

İsrail güçleri bugün, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde, İsrail ordusu tarafından tehcir tehdidi ile karşı karşıya bulunan Filistinli bedevilerin yaşadığı Mesafir Yatta bölgesindeki İsfi İlkokuluna, öğrencilerin bulunduğu sırada baskın düzenlemişti.

İşgal güçleri, Mesafir Yatta yerlisi bedevi Filistinlilere hizmet veren, tuğla ve saçtan inşa edilmiş tek katlı okulun içindeki malzemelere el koymuş ve yapıyı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkmıştı.

İsrail ordusu, 8 köyden oluşan ve çöl ikliminin hakim olduğu bu bölgeyi "918 No'lu Atış Alanı" adı altında askeri bölge ilan ederek, 2 binden fazla Mesafir Yatta yerlisini çeşitli yollarla evlerinden kovmaya çalışıyor.

Bu kapsamda şimdiye kadar yerli Filistinlilerin barındığı onlarca ev, yapı ve tarım tesisini yerle bir eden İsrail, imkanların son derece kısıtlı olduğu bu bölgeye elektrik ve su gibi en temel hizmetlerin bile ulaştırılmasına engel oluyor.

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